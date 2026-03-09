自由電子報
娛樂 音樂

74歲大咖女星快閃東西區！身旁小編曝光身分超狂

比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕74歲「樂壇傳奇」比莉新歌《阿福羅火山》掀起全民復古搖擺舞曲風潮，繼之前征戰信義區知名夜店，上週五比莉前進台北東區同志友善的特色酒吧，店家特別舉辦「比莉之夜」，邀請有女明星鬆弛劑之稱的「那那大師」助陣，全場氣氛high炸。

比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）

向來喜歡挑戰新鮮事物的比莉，趁著昨天38婦女節的週日下午，前進東西區進行戶外快閃，出發前，比莉表示，「今天要去快閃，我覺得一定滿好玩的，因為現場有很多出來逛街的人，我真的很希望大家跟著唱跳，因為這樣很開心，我們去快閃的目的，就是要讓大家同樂！」

比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）

比莉先後抵達信義商圈廣場和西門町地標「6號彩虹」只見聚集的群眾跟著大聲唱跳、猛錄影拍照，還有人因為跟比莉握了手、擊到掌，邊跳邊興奮地直呼：「謝謝比莉姐圓夢，好開心！」最後比莉和現場群眾大合照，齊聲高喊：「阿福羅Volcano！」為當天的快閃活動畫下最炸句點。

比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）

比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）比莉挑戰新任務，快閃炸翻東西區。（環球提供）

眼尖的民眾還發現了周湯豪的身影，包緊緊的他被一眼認出，身為比莉社群小編的他（尼編），很細心認真的拍攝，幫媽媽記錄著一切，粉絲們更紛紛在社群發文：「野生周學長出沒！媽媽在中間跳，兒子在後面記錄」、「抓到周湯豪偷偷出門西門町來看媽媽比莉姐表演。」成為當天快閃活動的最強彩蛋。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大body

