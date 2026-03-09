自由電子報
宇宙人第一次演戲就開戰 當場嗆爆張孝全「馬子狗樂團」

〔記者李紹綾／台北報導〕朱軒洋、姚淳耀、裴子齊在公視愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》組「馬子狗樂團」，三人幽默稱該樂團在16年前比「宇宙人」還要紅。宇宙人三位團員小玉、阿奎和方Q在劇中現身，還和飾演廢中年馬子狗樂團團員的張孝全、姚淳耀和黃迪揚對嗆。

導演嚴藝文表示「這部戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，也因為劇中有許多歌曲和相信音樂的宇宙人合作，他們的創作帶給我們的戲許多靈感和生命力，我很期待觀眾看戲之後的回饋。」

張孝全在《欠妳的那場婚禮》飾演有「歐巴病」的過氣偶像「周可傑」。（公視提供）張孝全在《欠妳的那場婚禮》飾演有「歐巴病」的過氣偶像「周可傑」。（公視提供）

宇宙人小玉從前期就為戲劇量身打造歌曲，他打趣說：「接到合作的時候我覺得很感動，以比較玄的方式說，就是有一種要轉運的感覺。」小玉透露導演嚴藝文給他一些功課和角色故事背景的設定，他再思索並融合2000年代流行的音樂脈絡下進行創作。

除了獻聲外，《欠妳的那場婚禮》更是宇宙人首次「現身」參演的戲劇，小玉分享：「我們是主角的學弟團，還好那段派對中的互嗆對我來說是簡單的，如果要認真的要吵架還真不知道怎麼演。」阿奎曾看過嚴藝文的作品，認為導演戲中演員的表演都很自然，成為劇中特別演員後他表示「實際參與才知道，導演真的給演員很大的空間，很會帶」。

「宇宙人」方Q（左起）、 小玉、阿奎客串《欠妳的那場婚禮》。（公視提供）「宇宙人」方Q（左起）、 小玉、阿奎客串《欠妳的那場婚禮》。（公視提供）

方Q在片場則非常自在，甚至還自己即興加台詞，演出自然逗趣，小玉爆料劇組工作人員還因此說要幫他接戲，方Q搞笑說「對呀！怎麼還沒有接？」讓人更期待宇宙人與《欠妳的那場婚禮》合作歌曲的曝光。

影集《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），如今成了自我感覺良好、卻再也寫不出歌的落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的關係降至冰點。他不明白：當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋 飾），為何會淪落至此？就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。影集《欠妳的那場婚禮》將於6月20日起，每週六晚間9點在公共電視及公視+上映，6月20日同步於Netflix全集上線。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

