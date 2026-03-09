自由電子報
娛樂 音樂

韋禮安「賣魚蛋」當月老！香港男神招待旺角在地飲料 一喝超驚豔

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安推出新EP《LOVE WEI BACK Vol.2》，邀請到去年金馬獎最佳男主角入圍的演技男神柯煒林，和金馬獎最佳新演員馬士媛加入，與韋禮安共譜一段《旺角戀曲》音樂短詩影集。

韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）

韋禮安在影集中親自上陣演出，化身賣魚蛋小哥「安仔」，成為男女主角感情的催化劑。而韋禮安在現場穿上香港茶餐廳的白色服務生制服，戴上鴨舌帽，樸素登場，讓團隊驚呼：「怎麼這麼像茶餐廳小哥~」他開心笑說：「我有融入角色中。」

韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）

《LOVE WEI BACK Vol.2》時代飛越到90年代，因此邀請到跟韋禮安一樣熱愛經典港片的殷振豪導演擔任影像統籌，殷振豪選擇在90年影響娛樂圈至深的港片風格的重要指標地「旺角」，寫下ㄧ部「音樂影像詩集」。

在確定打造一段香港情懷影集後，殷振豪鎖定柯煒林演出男主角，而女主角則需要能夠展現當年香港重要指標性女星鍾楚紅、吳倩蓮等氣質的女演員，更要橫跨2000年類似當年鄭秀文時髦幹練又可愛的電影形象，馬士媛在典禮上的致詞讓導演相中他的迷人特質魅力，因此邀請兩位與韋禮安共同演出這部《旺角戀曲》。

韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）

韋禮安和柯煒林、馬士媛一起在香港旺角和澳門拍攝，雖然初次見面但相處十分愉快，三人都快速進入拍攝情境中，「地頭蛇」柯煒林向韋禮安推薦旺角在地飲料，韋禮安一喝驚豔說：「很像豆漿、好喝！」

由於主要的戲份在柯煒林和馬士媛身上，韋禮安在其他場景拍攝對嘴演唱畫面，當他收工時，得知兩位主角還要回飯店繼續拍攝，關心問：「我們等下要不要去探班一下呢？」搞笑表示可以買菠蘿油在一旁邊吃邊「看戲」，沒想到原本興致勃勃的他一回到飯店，因為一大清早的飛行加上一整天十分緊湊的拍攝行程，完全抵擋不了睡意來襲，直接倒頭昏睡，無緣探班。而在結束拍攝後，韋禮安請所有演員和工作團隊享用香港美食，表達他的謝意。

韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）韋禮安攜手柯煒林、馬士媛拍《旺角戀曲》音樂短詩影集。（索尼提供）

由殷振豪執導、柯煒林+馬士媛+韋禮安主演的《旺角戀曲》音樂短詩影集，將於3/10晚間8點，在20家媒體平台同步首播2集，3/16播出3、4集完結篇。韋禮安全新EP《LOVE WEI BACK Vol.2》也將於3/10數位上架。

