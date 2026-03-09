張孝全「歐巴病」害婚姻亮紅燈 編劇老婆爆氣：想賞他兩巴掌

〔記者李紹綾／台北報導〕張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出公視愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，今（9日）釋出第二版海報與前導預告。張孝全在劇中拋開形象、為戲犧牲，蘇慧倫也形容他這次「很不一樣」。

張孝全在《欠妳的那場婚禮》飾演有「歐巴病」的過氣偶像「周可傑」。（公視提供）

在前導預告中，蘇慧倫和閨密謝盈萱吐槽老公：「每天看他那張臉，就想賞他兩巴掌。」張孝全表示「或許大家自身遇到的事件不一定和劇裡相同，但透過周可傑這個角色的經歷、感受以及所謂的柴米油鹽醬醋茶等瑣事，我覺得都是可以同步代入的。這部劇也能讓我們重新審視自己和這段關係，對於每天看他那張臉，就想賞他兩巴掌這句話或許也會得到不一樣的詮釋。」

蘇慧倫對於飾演編劇角色以及與中年歌手談婚姻生活，她表示「我覺得立璇與可傑這對夫妻其實讓人看到很多中年婚姻很真實的樣子，年輕的時候很相愛，但生活的重量讓彼此變得不快樂，走著走著就在關係裡出現了裂縫。也滿心疼立璇這個角色，她個性很倔強，很多事情都自己扛，承擔了很多現實和責任。」蘇慧倫坦言在詮釋角色時會覺得她表面很堅強又倔強，但卻經常在心中冒出真心話：「怎麼什麼事都是我在處理？她是那種一邊撐著、一邊又想掙脫這種關係的拉扯，其實滿真實的。」

蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》飾演編劇「陳立璇」。（公視提供）

張孝全飾演有「歐巴病」的過氣偶像周可傑，40歲仍努力維持偶像形象，但事業不順。昔日團員黃迪揚成為跨國企業CEO、姚淳耀成為居酒屋老闆，只有他仍一事無成。張孝全劇中完全拋開形象、為戲犧牲，蘇慧倫說：「孝全是我在所有演員裡面最熟悉的一位，上一部戲和他的角色關係互為仇人，這次扮演夫妻，關係中也是相愛相殺。覺得他是一個很認真、聰明，也很穩定的演員，可以看見他這一次的角色有滿不一樣的嘗試，交出很多，很開心可以看見好笑的張孝全。」

蘇慧倫與張孝全已是第三次合作，張孝全表示，這次飾演夫妻更有默契，對戲時有種真實夫妻互相扶持的感覺，也激發出不同火花。劇中兩人婚姻瀕臨破裂，蘇慧倫在預告中感嘆：「一直想到年輕時候的我們，那兩個人去哪了？」張孝全則無奈回應：「我們的婚姻沒那麼糟吧？」導演嚴藝文表示，希望觀眾能在歡笑與感傷中，看見現代婚姻與人生的不同面向。

張孝全（左）、蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》飾演婚姻瀕臨破裂的夫妻。（公視提供）

《欠妳的那場婚禮》講述曾憑帥氣外型與音樂才華走紅的樂團主唱周可傑，如今陷入中年低潮，與妻子關係降至冰點。在試圖挽救婚姻之際，一場超現實奇蹟讓他重新找回愛情與人生的初衷。影集將於6月20日起每週六晚間9點在公共電視與公視+播出，並於Netflix同步全集上線。

