娛樂 電視

女神包袱全丟了！賴雅妍挑戰「一秒變臉」 戴豬鼻子牛角力挺王傳一

賴雅妍在《壹加一剛好比三小》顛覆女神形象，戴豬鼻子扮豬八戒。（嚞娛樂提供）賴雅妍在《壹加一剛好比三小》顛覆女神形象，戴豬鼻子扮豬八戒。（嚞娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕繼台中首演引發熱烈迴響後，王傳一與朱德剛首度跨界合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，於3月7日、8日移師台北南海劇場。選擇此場地別具意義，是為了向1985年於同地演出的經典鉅作《那一夜，我們說相聲》致敬，距今已屆41載。台北場連演三場，對演員體力是一大考驗，儘管本週寒風陣陣，劇場內卻氣氛沸騰，笑聲與掌聲此起彼落，徹底驅散了室外的寒意。

王傳一跨界挑戰相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）王傳一跨界挑戰相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）

王傳一跨界挑戰相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）王傳一跨界挑戰相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）

演出現場星光熠熠，包括郭子乾、伊正、莊凱勛、張睿家、是元介、孫沁岳、柯淑勤、曾愷玹、導演鄧安寧、邱凱偉、涂善存等藝人好友皆到場力挺。除了圈內好友，觀眾席更出現多位遠道而來的粉絲。其中有支持超過十年的日本粉絲，特地自製中文加油牌飛抵台北；王傳一在台上感性地用日文致謝：「妳們每年寄來的生日禮物我都有收到，謝謝妳們。」隨後又不改幽默本色，用英文安慰感動落淚的她們：「Don’t cry」讓現場氣氛既溫馨又逗趣。此外，還有香港粉絲大手筆購票「台北三場全勤」，不願錯過任何精彩瞬間。

王傳一（右）、朱德剛首度跨界合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）王傳一（右）、朱德剛首度跨界合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）

朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）

王傳一突破自我，在相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》有精彩演出。（嚞娛樂提供）王傳一突破自我，在相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》有精彩演出。（嚞娛樂提供）

偶像劇男神與相聲大師的跨界合作，開創了台灣劇場界的先河。不同於傳統相聲的固定班底，《壹加一剛好比三小》每站皆邀請不同嘉賓，激發出截然不同的舞台火花，讓每一場演出都成為絕無僅有的「限定版本」。台北場特別邀請王傳一的多年好友、螢幕最佳情侶賴雅妍跨刀。賴雅妍一收到邀約便二話不說答應連演三場，足見兩人深厚情誼。演出中，賴雅妍使出渾身解數，完全顛覆過往形象，也喚起觀眾對兩人在《三隻小豬的逆襲》中默契演出的回憶。

王傳一（左）、朱德剛首度跨界合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）王傳一（左）、朱德剛首度跨界合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（嚞娛樂提供）

朱德剛（左起）、賴雅妍、王傳一、劉毓謙《壹加一剛好比三小》台北場謝幕。（嚞娛樂提供）朱德剛（左起）、賴雅妍、王傳一、劉毓謙《壹加一剛好比三小》台北場謝幕。（嚞娛樂提供）

賴雅妍（左起）擔任《壹加一剛好比三小》台北場嘉賓，與王傳一、朱德剛有逗趣演出。（嚞娛樂提供）賴雅妍（左起）擔任《壹加一剛好比三小》台北場嘉賓，與王傳一、朱德剛有逗趣演出。（嚞娛樂提供）

賴雅妍在台上坦言，朱德剛老師是她心目中備受尊崇的「相聲大師」；然而面對劇本安排要誇讚王傳一「太帥」時，她忍不住當眾吐槽：「這誰寫的劇本？太肉麻了！」兩人私下的好交情與互動，引發全場爆笑。

賴雅妍（中）擔任《壹加一剛好比三小》台北場嘉賓，與朱德剛（左）、王傳一有逗趣演出。（嚞娛樂提供）賴雅妍（中）擔任《壹加一剛好比三小》台北場嘉賓，與朱德剛（左）、王傳一有逗趣演出。（嚞娛樂提供）

其中一個精彩段子中，王傳一過足導演癮，以說故事形式重新演繹《西遊記》經典情節。他化身敘事者「考驗」朱德剛與賴雅妍，要求兩人挑戰一人分飾多角，並隨道具迅速變換造型。賴雅妍為了力挺老友，徹底放下女神包袱，戴上豬鼻子與牛角分飾豬八戒與牛魔王；朱德剛則展現「神仙老虎狗」的深厚功力，在孫悟空與鐵扇公主間切換自如。混亂中帶著精湛演技的視覺荒謬感，成為全場笑聲最密集的橋段。

賴雅妍（右）擔任《壹加一剛好比三小》台北場嘉賓，與王傳一火花四射。（嚞娛樂提供）賴雅妍（右）擔任《壹加一剛好比三小》台北場嘉賓，與王傳一火花四射。（嚞娛樂提供）

伊正（後排左起）、張睿家現身《壹加一剛好比三小》台北場，兩人開心與朱德剛（前排左起）、王傳一合影。（嚞娛樂提供）伊正（後排左起）、張睿家現身《壹加一剛好比三小》台北場，兩人開心與朱德剛（前排左起）、王傳一合影。（嚞娛樂提供）

郭子乾（中）現身支持朱德剛（左起）、王傳一。（嚞娛樂提供）郭子乾（中）現身支持朱德剛（左起）、王傳一。（嚞娛樂提供）

賴雅妍（左）在《壹加一剛好比三小》顛覆女神形象，與朱德剛（右）重新演繹《西遊記》經典情節。（嚞娛樂提供）賴雅妍（左）在《壹加一剛好比三小》顛覆女神形象，與朱德剛（右）重新演繹《西遊記》經典情節。（嚞娛樂提供）

演出尾聲，王傳一與朱德剛回歸相聲本色，以節奏俐落的俏皮話收尾，包袱抖得乾淨漂亮。段子中更巧妙融入政治時事，點到為止卻笑果十足。即便演出結束後室外氣溫驟降、寒風刺骨，排隊簽名的人龍仍一路延伸至劇場外。粉絲們耐心等候，只為與兩位主演近距離接觸並合影留念，為這熱鬧的夜晚畫下圓滿句點。

