娛樂 最新消息

春風嗨喊「揪歡喜」！日本滑雪竟遇雷神 阮經天同框畫面曝光

春風與阮經天一同到日本滑雪，巧遇Chris Hemsworth。（翻攝Threads）春風與阮經天一同到日本滑雪，巧遇Chris Hemsworth。（翻攝Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土嘻哈團體玖壹壹成員春風近日赴日本旅遊，同行的還有金馬影帝阮經天。兩人到滑雪場享受雪地活動時，竟意外巧遇好萊塢男星 Chris Hemsworth，三人當場合影留念，照片曝光後立刻在網路上掀起討論。

春風7日在社群平台分享這張難得的合照，並以簡單一句「揪歡喜！」表達當下的興奮心情。畫面中可見三人站在雪地合影，而站在中間的人正是以飾演雷神索爾聞名全球的Chris Hemsworth，讓不少網友直呼太驚喜。

從照片中可以看到，三人當時皆身穿完整滑雪裝備。站在左側的春風戴著黑色毛帽與護目鏡，一身黑色滑雪服，對著鏡頭露出燦爛笑容；站在中間的Chris Hemsworth則身穿迷彩滑雪外套，搭配頭盔與護目鏡，親切對鏡頭微笑；而右側的阮經天看起來心情相當愉快。

合照曝光後，立刻吸引大批粉絲留言討論，不少人直呼羨慕，「也太幸運了吧」、「好爽喔，為什麼我遇不到」。也有網友笑稱，能在雪場偶遇好萊塢巨星，簡直像電影情節一般。

