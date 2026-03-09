自由電子報
娛樂 最新消息

戴佩妮「雙生火焰」最終場不忍了 南下高雄「能量大釋放」

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」戴佩妮「雙生火焰」演唱會自啟動以來，隨著巡演足跡走遍各大城市，口碑熱烈，也在歌迷間掀起高度討論與情感共鳴。如今，這段旅程即將迎來最終收官場，3月21日將在高雄巨蛋登場，同時，也正式為「雙生火焰」畫下句點。

戴佩妮3月21日在高雄巨蛋舉辦「雙生火焰」最終場。（寬宏藝術提供）戴佩妮3月21日在高雄巨蛋舉辦「雙生火焰」最終場。（寬宏藝術提供）

對於演唱會將迎來最終站，戴佩妮表示：「走過這麼多城市，最後來到高雄，而且這也是我出道這麼多年，第一次站上高雄巨蛋開唱，真的覺得非常有意義，也很期待見到大家！」儘管「雙生火焰」已征戰各大舞台，戴佩妮依然不敢鬆懈，演唱會進入倒數階段，她持續與樂手、團隊緊鑼密鼓進行排練，從歌單順序、舞台細節都反覆確認，「演出就快到了，雖然很期待，但又帶著一絲不捨。不過一定會將音樂能量全部釋放，帶給大家難忘的舞台，請拭目以待！」

戴佩妮3月21日在高雄巨蛋舉辦「雙生火焰」最終場。（寬宏藝術提供）戴佩妮3月21日在高雄巨蛋舉辦「雙生火焰」最終場。（寬宏藝術提供）

此次演唱會，官方也同步推出一系列周邊商品，為歌迷留下專屬於「雙生火焰」的紀念收藏。除了先前已公開販售的巡演主題T恤與專輯黑膠唱片外，本次更驚喜加碼多款全新設計商品，包括串珠手鍊、果凍收納包、PICK掛墜，每一款都融入「雙生火焰」的核心概念與視覺元素。

戴佩妮「雙生火焰」推出新的周邊商品。（寬宏藝術提供）戴佩妮「雙生火焰」推出新的周邊商品。（寬宏藝術提供）

其中最受矚目的，莫過將於高雄最終場，首賣推出的限定商品——「Penny 25週年限量版雙線香」，特別攜手「設計師的仙界傳說」設計師Misc共同打造，將氣味創作與音樂情感相互結合，透過專屬調香與包裝設計，延伸「雙生火焰」關於靈魂、陪伴與時間流轉的概念。相關周邊商品於3月9日在寬宏售票系統（kham.com.tw）開放預購。

點圖放大header
點圖放大body

