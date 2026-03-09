全民瘋2026經典賽 主播黃家緯力挺台灣燈會

台灣燈會瑪利歐主燈「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」主燈。（資料照，記者吳亮儀攝）

〔記者林南谷／台北報導〕在嘉義盛大登場的2026台灣燈會，隨著展期進入最後一週，交通部觀光署表示，燈會為在地挹注逾230億元龐大觀光商機，且在住宿市場上，燈會鄰近嘉義縣朴子及太保地區週末假日旅宿住房率已達95%至100%，嘉義市假日住宿率亦飆破9成，大家可多利用平日前來賞燈，避開假日人潮高峰。

三立新聞台有「鮮肉主播」封號的黃家緯，稍早也在臉書發文力挺台灣燈會，他以精準播報專業說：「主燈傳遞來自阿里山神木的台灣之光，各式應景的巨型花燈，更厲害神奇的還有嘉義縣長翁章梁率領的『TEAM TAIWAN大遊行』，請來日本青森睡魔跟紙風車雨馬同台，還有史上數量最多的無人機展演。」

黃家緯今天中午在台北燈會打卡，整個人也年輕好幾歲。（翻攝自黃家緯臉書）

就在大批球迷關注2026世界棒球經典賽，黃家緯也不忘提醒大家關注台灣燈會，「台灣隊戰勝捷克，隔天再打敗南韓，大遊行當天吸引突破2百萬人次前來逛燈會，還沒跟上的，請把握15日之前前進嘉義，蒞臨台灣燈會。」

而隨著燈會展期進入最後一週，觀光署指出，近期在Instagram、Facebook及 Threads等社群平台上，已有許多民眾分享燈區的光影藝術與打卡照片，各地佳評如潮，燈會口碑持續升溫，吸引不少民眾專程前往嘉義賞燈，呼籲全國民眾把握難得的賞燈時機。

