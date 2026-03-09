徐康俊變夢幻學長！《訂閱男友》對Jisoo微笑「初戀眼神」太犯規

徐康俊（左）在《訂閱男友》和Jisoo是學長學妹的曖昧關係。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《訂閱男友》上線後話題不斷，除了Jisoo演出受關注，徐康俊扮演校園人氣男神「徐恩昊」，一出場就讓不少觀眾瞬間入戲，還有戲迷笑稱：「如果戀愛能訂閱，我只想訂這個學長。」

徐康俊在櫻花飄落的校園中首次登場，是典型韓劇名場面，他不僅送上溫柔微笑，還有像初戀一般的眼神，讓人融化，當他對Jisoo露出燦爛笑容時，氛圍變得曖昧又浪漫。

徐康俊透過溫柔眼神、低沉聲線與自然的肢體語言，把「理想型學長」魅力放到最大；既有距離感，又帶著溫暖關心，符合許多人心中的初戀想像。

徐康俊（上）在《訂閱男友》化身初戀學長，融化Jisoo的心。（翻攝自Netflix）

劇中，徐康俊起先看似有些冷淡，隨著故事推進，逐漸展現出貼心又溫柔的一面；他透過細膩的表情與語氣變化，把角色從「高冷學長」到「暖男男友」的轉變演繹得十分自然，讓角色更有層次。

韓媒觀察到，徐康俊近年戲路變化讓觀眾印象深刻，包括在電視劇《臥底高中》曾飾演潛入校園執行任務的國情院特務，成功在嚴肅動作戲與青春校園角色之間自由切換，如今在《訂閱男友》又變身夢幻學長，展現不同的浪漫魅力。

