娛樂 電視

師生隔8年變兄弟！宋偉恩後座環抱羅宏正 小琉球雨中騎檔車飄「腐味」

羅宏正（左）、宋偉恩（右）在《沙瑪基的惡靈》有騎車的戲碼。（答人文創提供）羅宏正（左）、宋偉恩（右）在《沙瑪基的惡靈》有騎車的戲碼。（答人文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕羅宏正、宋偉恩、凌悅熹、睦媄、初孟軒、林孫煜豪、孔令元主演的懸疑影集《沙瑪基的惡靈》昨（8日）於小琉球開鏡，展開為期一個月的海島拍攝，深入烏鬼洞、白燈塔等祕境。羅宏正、宋偉恩8年前在《高校英雄傳》演師生，如今「跳級」變身攜手查案的兄弟，兩人笑說相隔多年再合作格外有感。

羅宏正（左起）、凌悅熹、宋偉恩在《沙瑪基的惡靈》有精彩演出。（答人文創提供）羅宏正（左起）、凌悅熹、宋偉恩在《沙瑪基的惡靈》有精彩演出。（答人文創提供）

開拍第一天，一場雨中騎檔車的戲碼便讓兩人印象深刻。由羅宏正騎車、宋偉恩坐在後座緊緊環抱，畫面在雨中顯得格外唯美。宋偉恩事後打趣形容：「當下其實有一瞬間想說，我是不是在拍BL劇？」不過兩人也表示，這場戲其實是劇情重要的情緒鋪陳，能在開拍首日就拍到這麼有氛圍的畫面，讓人更期待接下來的火花。

初孟軒（左）、睦媄、林孫煜豪合作《沙瑪基的惡靈》。（答人文創提供）初孟軒（左）、睦媄、林孫煜豪合作《沙瑪基的惡靈》。（答人文創提供）

宋偉恩主演《沙瑪基的惡靈》。（答人文創提供）宋偉恩主演《沙瑪基的惡靈》。（答人文創提供）

為了在島上「長期抗戰」，演員群展現了極高的自律。宋偉恩自備50公斤行李，其中22公斤竟是保久乳與高蛋白補給品，被虧「是不是連醋都有帶」；初孟軒則是彈力繩不離身，收工固定訓練。林孫煜豪為了拍海邊戲勤練身材，沒想到定裝時反被要求「增胖」以符合人設。

凌悅熹參與《沙瑪基的惡靈》演出。（答人文創提供）凌悅熹參與《沙瑪基的惡靈》演出。（答人文創提供）

羅宏正主演《沙瑪基的惡靈》。（答人文創提供）羅宏正主演《沙瑪基的惡靈》。（答人文創提供）

羅宏正為了符合角色長期在海島生活的設定，除了勤噴助曬劑維持深色肌膚，更養成每日健走的習慣。在健走過程中，他意外被小琉球隨處可見的「台式幽默」圈粉，分享一路上看到許多令人會心一笑的招牌，例如小籠包店取名為「梨小籠」，或是充滿情懷的店名「好想琉住你」。他大讚島民創意無極限，結合地名的創意諧音梗，「這些招牌就像島民留給遊客的冷笑話驚喜包，非常值得大家旅遊時放慢腳步去尋寶，發現更多讓人拍案叫絕的創意」。

初孟軒（左起）、睦媄、林孫煜豪、羅宏正、凌悅熹、宋偉恩出席《沙瑪基的惡靈》小琉球開鏡儀式。（答人文創提供）初孟軒（左起）、睦媄、林孫煜豪、羅宏正、凌悅熹、宋偉恩出席《沙瑪基的惡靈》小琉球開鏡儀式。（答人文創提供）

簡孝全（左起）、周志任、鍾倫理、初孟軒、孔令元、羅宏正、凌悅熹、宋偉恩、林孫煜豪、睦媄、吳海寧出席《沙瑪基的惡靈》小琉球開鏡儀式。（答人文創提供）簡孝全（左起）、周志任、鍾倫理、初孟軒、孔令元、羅宏正、凌悅熹、宋偉恩、林孫煜豪、睦媄、吳海寧出席《沙瑪基的惡靈》小琉球開鏡儀式。（答人文創提供）

懸疑推理影集《沙瑪基的惡靈》於小琉球開鏡。（答人文創提供）懸疑推理影集《沙瑪基的惡靈》於小琉球開鏡。（答人文創提供）

《沙瑪基的惡靈》以小琉球古名「沙瑪基」為背景，圍繞神祕能源「可燃冰」與一樁連環命案展開，試圖透過層層線索，揭開埋藏在島嶼地底的百年祕密。除了懸疑劇情，也將大量呈現小琉球在地場景，包括烏鬼洞、白燈塔、山豬溝等地標，並結合地下坑道與洞穴拍攝，打造神祕又詭譎的海島氛圍。劇組表示，希望透過影集讓觀眾看到小琉球不同於觀光印象的一面，在陽光與海景之外，也存在著被時間掩埋的歷史與傳說。

