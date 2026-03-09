自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

尺度玩太大！薔薔親密時刻摳男友屁眼 還要親自聞聞看

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台《小姐不熙娣》最新一集邀請董仔、木星、無尊等藝人暢聊「戀愛怪癖」。節目中派翠克不僅當場對薔薔「動口」示範吸臉癖，薔薔隨後拋出的「大尺度癖好」，更讓Sandy一度崩潰想跳過訪問。

《小姐不熙娣》怪癖話題失速直衝限制級，薔薔驚爆「必聞另一半屁X」。（東森綜合台提供）《小姐不熙娣》怪癖話題失速直衝限制級，薔薔驚爆「必聞另一半屁X」。（東森綜合台提供）

派翠克自曝戀愛時超愛「吸女友臉頰」，立刻遭到Sandy虧：「不會很酸嗎？像吃檸檬？」薔薔也嫌棄會有口水味。沒想到派翠克為了證明，當場抓起薔薔示範「吸臉頰」，嚇得全場尖叫，薔薔事後笑喊：「這是35年來的初體驗！」

派翠克示範怪癖當眾「吸薔薔臉頰」。（東森綜合台提供）派翠克示範怪癖當眾「吸薔薔臉頰」。（東森綜合台提供）

薔薔大方坦言，與另一半親密時一定要挖對方的「屁眼」且必須親自聞聞看。超直白的言論讓現場來賓一度語塞，Sandy無奈調侃：「剛剛是不是應該跳過她，直接訪問來賓？」場面差點失控，最後全靠無尊機智轉場才化解尷尬。

朱宇謀抱怨女友親密時刻「轉身摺衣」超解嗨，反遭眾人虧技術差。（東森綜合台提供）朱宇謀抱怨女友親密時刻「轉身摺衣」超解嗨，反遭眾人虧技術差。（東森綜合台提供）

除了重口味癖好，男星朱宇謀也分享自己有嚴重「口水癖」，規定飯後4小時內絕不接吻。他更加碼爆料，曾遇過整理癖極強的前女友，兩人在親密互動的關鍵時刻，對方竟突然起身去摺衣服。此話一出，立刻遭薔薔犀利吐槽：「是不是你技術太爛？」Sandy也補刀：「還是她在拖延時間？」毒舌分析笑翻眾人。

Sandy化身嗅覺算命師準到發毛！（東森綜合台提供）Sandy化身嗅覺算命師準到發毛！（東森綜合台提供）

Sandy則透露自己是嗅覺極度靈敏的「高敏人」，能透過氣味判斷一個人的狀態。她當場現場示範「聞」來賓，準確的分析讓眾人驚呼：「妳根本是算命師！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中