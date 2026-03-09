尺度玩太大！薔薔親密時刻摳男友屁眼 還要親自聞聞看

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台《小姐不熙娣》最新一集邀請董仔、木星、無尊等藝人暢聊「戀愛怪癖」。節目中派翠克不僅當場對薔薔「動口」示範吸臉癖，薔薔隨後拋出的「大尺度癖好」，更讓Sandy一度崩潰想跳過訪問。

《小姐不熙娣》怪癖話題失速直衝限制級，薔薔驚爆「必聞另一半屁X」。（東森綜合台提供）

派翠克自曝戀愛時超愛「吸女友臉頰」，立刻遭到Sandy虧：「不會很酸嗎？像吃檸檬？」薔薔也嫌棄會有口水味。沒想到派翠克為了證明，當場抓起薔薔示範「吸臉頰」，嚇得全場尖叫，薔薔事後笑喊：「這是35年來的初體驗！」

派翠克示範怪癖當眾「吸薔薔臉頰」。（東森綜合台提供）

薔薔大方坦言，與另一半親密時一定要挖對方的「屁眼」且必須親自聞聞看。超直白的言論讓現場來賓一度語塞，Sandy無奈調侃：「剛剛是不是應該跳過她，直接訪問來賓？」場面差點失控，最後全靠無尊機智轉場才化解尷尬。

朱宇謀抱怨女友親密時刻「轉身摺衣」超解嗨，反遭眾人虧技術差。（東森綜合台提供）

除了重口味癖好，男星朱宇謀也分享自己有嚴重「口水癖」，規定飯後4小時內絕不接吻。他更加碼爆料，曾遇過整理癖極強的前女友，兩人在親密互動的關鍵時刻，對方竟突然起身去摺衣服。此話一出，立刻遭薔薔犀利吐槽：「是不是你技術太爛？」Sandy也補刀：「還是她在拖延時間？」毒舌分析笑翻眾人。

Sandy化身嗅覺算命師準到發毛！（東森綜合台提供）

Sandy則透露自己是嗅覺極度靈敏的「高敏人」，能透過氣味判斷一個人的狀態。她當場現場示範「聞」來賓，準確的分析讓眾人驚呼：「妳根本是算命師！」

