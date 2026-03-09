自由電子報
娛樂 日韓

金倒永是NewJeans粉絲！女裝模仿Hanni：想看妳們來開球

〔記者廖俐惠／綜合報導〕WBC世界棒球經典賽昨天（8日）上演台韓大戰，韓國好手金倒永敲出一發2分逆轉的全壘打，把全台球迷嚇得不輕，不過私下的他其實也滿好笑的，竟然曾經男扮女裝致敬NewJeans的Hanni，笑翻許多球迷。

金倒永模仿NewJeans的Hanni。（翻攝自YouTube）金倒永模仿NewJeans的Hanni。（翻攝自YouTube）

現年22歲的金倒永長相帥氣，還曾經與啦啦隊女神李珠珢傳出緋聞。前年他在母隊起亞虎的奪冠晚會上，身為MVP的他竟然戴上短髮，穿上藍色條紋上衣、白色長裙演唱日本歌姬松田聖子的夯曲《藍色珊瑚礁》，他搞笑反串演出還破音，實在笑翻眾多網友，但其實這是在模仿他的偶像NewJeans的Hanni。

金倒永男扮女裝。（翻攝自YouTube）金倒永男扮女裝。（翻攝自YouTube）

Hanni在2024年6月於東京巨蛋上翻唱《藍色珊瑚礁》掀起熱烈討論，當時Hanni的造型就是短髮、藍色條紋上衣。金倒永透露：「最近行程太緊湊了，大概只練習了兩天，所以覺得表現的有點可惜。」他強調自己最重視的就是服裝的部分，所以花了很多心思，所幸大家都滿喜歡的。

金倒永在起亞虎的奪冠慶典上唱跳，笑翻台下隊友。（翻攝自YouTube）金倒永在起亞虎的奪冠慶典上唱跳，笑翻台下隊友。（翻攝自YouTube）

金倒永表演前先在家裡接受兩個姊姊的檢驗。（翻攝自YouTube）金倒永表演前先在家裡接受兩個姊姊的檢驗。（翻攝自YouTube）

金倒永長相帥氣，也是個歐巴。（翻攝自IG）金倒永長相帥氣，也是個歐巴。（翻攝自IG）

金倒永表示，他是NewJeans成員Hanni的粉絲，光是Hanni的《藍色珊瑚礁》，他就看了2000多次，當打棒球遇到低潮時，也是NewJeans幫助了他。他的願望就是希望NewJeans能夠到光州為起亞虎開球，可惜NewJeans還沒去開球，就發生一連串爭議，金倒永看到5人完整體開球的機會渺茫。

