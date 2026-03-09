費仔老婆爆紅！金髮辣妻畢業於紐約大學 網讚：人生勝利組

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽持續熱戰，中華隊目前拿下2勝佳績，其中美台混血「費仔」費爾柴德表現亮眼，成為球迷關注焦點。不過除了球場上的表現外，他的妻子Hanna近期也在社群平台意外爆紅，多張應援與生活美照在Threads上引發台灣球迷熱烈討論。

Hanna畢業於紐約大學。（翻攝IG）

不少網友在關注她的社群後發現，Hanna不僅外型亮眼，學歷背景同樣相當優秀。她畢業於紐約大學，讓許多球迷直呼：「不只是金髮美女，還是高學歷學霸。」也有人笑說，她嫁給外型帥氣、球技出色的費仔，本身又擁有亮眼學歷，堪稱「人生勝利組」。

費仔與老婆去年完婚。（翻攝IG）

費仔在去年11月與Hanna完成婚禮，兩人愛情長跑多年修成正果。當時他還在社群平台浪漫告白，形容妻子是「我最好的朋友、旅行規劃師，還有電影劇情解說員」，並直呼自己是非常幸運的人，甜蜜互動羨煞不少粉絲。

而除了外貌出眾外，她的學歷背景也讓粉絲相當驚喜。2023年5月時，Hanna曾分享一張身穿紫色碩士袍的照片，背景正是洋基體育場，該地多年來都是紐約大學舉辦全校畢業典禮的傳統場地。照片中她在貼文標記校名NYU，碩士袍搭配黃色頸巾，通常象徵科學領域相關學位，也讓網友推測她畢業於科學相關科系，直呼「顏值與實力兼具」。

