自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

費仔老婆爆紅！金髮辣妻畢業於紐約大學 網讚：人生勝利組

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽持續熱戰，中華隊目前拿下2勝佳績，其中美台混血「費仔」費爾柴德表現亮眼，成為球迷關注焦點。不過除了球場上的表現外，他的妻子Hanna近期也在社群平台意外爆紅，多張應援與生活美照在Threads上引發台灣球迷熱烈討論。

Hanna畢業於紐約大學。（翻攝IG）Hanna畢業於紐約大學。（翻攝IG）

不少網友在關注她的社群後發現，Hanna不僅外型亮眼，學歷背景同樣相當優秀。她畢業於紐約大學，讓許多球迷直呼：「不只是金髮美女，還是高學歷學霸。」也有人笑說，她嫁給外型帥氣、球技出色的費仔，本身又擁有亮眼學歷，堪稱「人生勝利組」。

費仔與老婆去年完婚。（翻攝IG）費仔與老婆去年完婚。（翻攝IG）

在去年11月與Hanna完成婚禮，兩人愛情長跑多年修成正果。當時他還在社群平台浪漫告白，形容妻子是「我最好的朋友、旅行規劃師，還有電影劇情解說員」，並直呼自己是非常幸運的人，甜蜜互動羨煞不少粉絲。

費仔與老婆去年完婚。（翻攝IG）費仔與老婆去年完婚。（翻攝IG）

而除了外貌出眾外，她的學歷背景也讓粉絲相當驚喜。2023年5月時，Hanna曾分享一張身穿紫色碩士袍的照片，背景正是洋基體育場，該地多年來都是紐約大學舉辦全校畢業典禮的傳統場地。照片中她在貼文標記校名NYU，碩士袍搭配黃色頸巾，通常象徵科學領域相關學位，也讓網友推測她畢業於科學相關科系，直呼「顏值與實力兼具」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中