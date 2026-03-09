自由電子報
娛樂 最新消息

費仔抗韓建功！辣妻披17號球衣、拿國旗應援 讚台灣「有狠勁」

費仔老婆Hanna手拿台灣國旗現身東京巨蛋。（翻攝IG）費仔老婆Hanna手拿台灣國旗現身東京巨蛋。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽持續熱戰，中華隊今（8）日在延長賽上演精彩逆轉，以5比4力克韓國隊，寫下經典一役。其中台裔美籍外野手「費仔」費爾柴德表現亮眼，關鍵時刻多次建功，被不少球迷視為此役的「抗韓英雄」。

比賽當天，費仔的妻子Hanna也現身東京巨蛋現場替丈夫加油。賽後她在社群平台分享多張觀賽照片，只見她手拿中華隊吉祥物「歐告」玩偶，在球場內拍下不同角度的紀念照，對可愛的吉祥物愛不釋手。其中幾張照片中，她還高舉中華民國國旗入鏡，替中華隊加油打氣。

費仔老婆Hanna手拿台灣國旗現身東京巨蛋。（翻攝IG）費仔老婆Hanna手拿台灣國旗現身東京巨蛋。（翻攝IG）

造型方面，Hanna當天也展現時尚風格。不同於前一場身穿中華隊藍色球衣的打扮，這回她改以貼身上衣搭配豹紋短裙，外頭再披上印有丈夫背號「17號」的球衣，整體造型相當吸睛，也成為球場另一個焦點。

費仔老婆分享應援視角。（翻攝IG）費仔老婆分享應援視角。（翻攝IG）

她在貼文中寫下：「Taiwan has that dawg in them!」（台灣就是有那種不服輸的狠勁！），對中華隊的拚戰精神大表讚賞。貼文曝光後也吸引不少台灣球迷留言互動，有人直呼「大嫂妳超美」，也有球迷笑說：「嫂子是不是覺得歐告很像他老公！」氣氛相當熱絡。

