娛樂 最新消息

80歲男星同框李小龍 罹癌中風揭奇蹟康復內幕

80歲港星年輕時曾同框已故武打巨星李小龍。（香港星島日報）80歲港星年輕時曾同框已故武打巨星李小龍。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕80歲香港武打巨星陳惠敏近日接受港媒訪問，分享近年健康狀況，他曾罹癌又中風，憑著驚人毅力，短短數週內奇蹟康復，堅強意志力令人敬佩。

80歲男星同框李小龍 罹癌中風揭奇蹟康復內幕香港影壇曾有「拳有陳惠敏、腿有李小龍」說法。（香港星島日報）

訪問中，陳惠敏坦言自己近年經歷不少健康波折，也知道外界不時流傳他的死訊：「好多人說我死X了！」他憶述10多年前曾摔傷腿，近年又罹患肺病，這幾年更進出醫院2、3次，戰勝腦癌、中風全靠非凡鬥志。

80歲男星同框李小龍 罹癌中風揭奇蹟康復內幕陳惠敏（中）在經典香港電影《古惑仔》飾演「駱駝」一角而為人熟識，右為性格港星張耀揚。（香港星島日報）

訪問中，陳惠敏同場圈內好友也說，陳惠敏有一次中風住院，情況非常嚴重，半身失去知覺；當時陳惠敏打電話叫朋友到醫院，第一句不是講病情，而是提醒他帶香菸，可見其性格之灑脫；探望時，朋友見陳惠敏半邊身失去知覺，以為至少要躺半年，沒想到陳惠敏憑藉頑強毅力，不到4週出院，更在5週後自行走路，康復速度驚人。

80歲男星同框李小龍 罹癌中風揭奇蹟康復內幕陳惠敏病癒後拍影片報平安，消瘦不少。（香港星島日報）

經歷了生死考驗，陳惠敏表示自己的心態有了很大轉變，認為自己一生為人講道義，或許是這份善緣讓老天爺眷顧他；如今，他對很多事情都看開了，不再像以前那樣執著，更說無論生病與否，最重要是保持積極心態，不要總把自己當成病人。

