（新碟快報）《逃亡遊戲》火爆重啟阿諾逃殺片始祖！幕後收錄太豐富

〔記者許世穎／專題報導〕由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特執導新片《逃亡遊戲》正式推出實體影碟！該片全新詮釋史蒂芬金1982年發表的小說，1987年曾由阿諾史瓦辛格主演、被譽為「逃殺片始祖」《魔鬼阿諾》搬上大銀幕。新版由曾於《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾接棒阿諾挑戰極限動作，電影緊張又刺激。

葛倫鮑威爾接棒阿諾史瓦辛格，在《逃亡遊戲》挑戰極限動作。（資料照，UIP提供）

新版《逃亡遊戲》動作場面全面升級，葛倫化身新世代動作英雄，親自上陣挑戰高難度特技與爆破戲，火力全開、拳拳到肉，展現前所未見的極限身手。導演艾德格萊特延續其標誌性的快節奏剪輯與視覺風格，打造出震撼、具豐富娛樂性的動作鉅片。

《逃亡遊戲》在台推出各種實體影音。（得利影視提供）

電影集合葛倫鮑威爾、「薩諾斯」喬許布洛林、奧斯卡入圍男星柯爾曼多明戈、艾蜜莉雅瓊斯等實力派演員，共演生死對決，同時兼具娛樂與人性的雙重對決，使整部作品不只是刺激的逃亡，更是一場關於人性與道德的終極挑戰。

片中「真人實境 × 生存遊戲」的驚險設定，源自於電影裡的節目《逃亡遊戲》（跟本片片名相同），以真人實境直播生死搏鬥為賣點，參賽者必須在職業殺手追捕下存活30天。葛倫飾演的主角為了女兒醫藥費參加節目，因此展開生死逃亡。

《逃亡遊戲》推出收藏家最愛的UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

《逃亡遊戲》在台推出包括收藏家最愛的UHD+BD雙碟限定鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版、藍光BD以及一般DVD，藍光特收包括「導演艾德格萊特、演員葛倫鮑威爾及編劇麥可巴考爾隨片講評」，「狩獵開始」、「追殺者及逃亡者」等幕後花絮，還有世界觀設計、特技場面、髮型與化妝與服裝造型，還有刪剪與加長片段等豐富特別收錄等待影迷一探究竟。

《駭客任務》也再度推出純UHD版本的《駭客任務 四部曲》UHD 4碟限定版。（得利影視提供）

此外，經典科幻系列《駭客任務》也再度推出純UHD版本的《駭客任務 四部曲》UHD 4碟限定版，這套必收經典相信不用多做介紹，只能說如果發燒友還沒有收藏，非常適合趁現在重新推出把它帶回家。

