打工妹翻身創業！ 童顏女神開掛人生 靠「自修命」拚到公司上市

譚松韻在《我的山與海》飾演「方婉之」。（愛爾達電視提供）譚松韻在《我的山與海》飾演「方婉之」。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「童顏女神」譚松韻2026開春最新力作《我的山與海》開播！該劇改編自梁曉聲小說，由譚松韻、董晴、高至霆等人領銜主演，該劇不僅因「振華閨蜜」譚松韻與董晴時隔十年的首度合體引發全網回憶殺，更憑藉真實殘酷的女性創業史與深刻的命運探討，被譽為「2026年必看的現實主義力作」。

譚松韻（中）、董晴（左）、奚望（右）在《我的山與海》共同創業。（愛爾達電視提供）譚松韻（中）、董晴（左）、奚望（右）在《我的山與海》共同創業。（愛爾達電視提供）

《我的山與海》故事背景設定在70年代，劇情講述「方婉之（譚松韻 飾）」輟學到深圳打工，結識閨密三人黨，他們從打工到創業玩具品牌，歷經事業風波後，方婉之讀夜間大學提升自我，在不斷的經營、奮鬥後，公司順利上市，將企業交由團隊打理後，她帶著收養的孤兒和知己回到故鄉安定的故事。

奚望在《我的山與海》飾演「郝倩倩」。（愛爾達電視提供）奚望在《我的山與海》飾演「郝倩倩」。（愛爾達電視提供）

在最新釋出的角色特輯和主題特輯中，譚松韻形容方婉之是一個「嘴硬心軟、內心極具韌勁」的女性，她表示：「方婉之代表了無數在社會上掙扎的普通人。她明白人的命運由天命、實命與自修命組成，而她選擇用自修命去改寫人生。」劇中，方婉之從底層的打工妹做起，經歷了資金短缺、政策改革、夥伴分歧等重重考驗，最終建立起上市的玩具品牌。

高至霆在《我的山與海》飾演「高翔」。（愛爾達電視提供）高至霆在《我的山與海》飾演「高翔」。（愛爾達電視提供）

對許多觀眾而言，最大的驚喜莫過於譚松韻與董晴的二搭，兩人曾在2016年經典青春劇《最好的我們》飾演耿耿與貝塔，現實中亦是至親好友。這次在《我的山與海》中，兩人從學生時代步入社會，共同演繹「集裝箱姐妹」在深圳創業的艱辛，這份橫跨十年的友情在劇中得到了完美投射，譚松韻指出，這部劇打破了「婚姻是女性唯一歸宿」的傳統觀念，展現了女性在快速變革的時代中，如何透過自我實踐找到社會定位。

董晴在《我的山與海》飾演「李娟」。（愛爾達電視提供）董晴在《我的山與海》飾演「李娟」。（愛爾達電視提供）

譚松韻（右）、高至霆（左）在《我的山與海》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）譚松韻（右）、高至霆（左）在《我的山與海》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

譚松韻在《我的山與海》飾演「方婉之」。（愛爾達電視提供）譚松韻在《我的山與海》飾演「方婉之」。（愛爾達電視提供）

除了實力派的主演陣容，《我的山與海》幕後班底同樣亮眼，找來夯劇《唐朝詭事錄》原班製作團隊，導演與編劇以緊湊的敘事節奏與清晰的邏輯，將70年代的時代風雲與創業困境真實還原，導演聊到《我的山與海》時，他說：「整部戲有分歧、有矛盾、有歡笑、有淚水，三位主角她們既是情同手足的姐妹，又是相互扶持的摯友，我覺得《我的山與海》更像是一部平凡人的英雄主義讚歌，每個角色在快速的社會發展與變革中，都能找到自己的位置、實現自己的夢想。」字裡行間強調劇情不走「創業神話」的爽劇路線，而是著重於平凡人在困境中的掙扎與突破，除了譚松韻、董晴、高至霆外，再搭配王勁松、劉威等老戲骨的加持，讓整部作品在情感深度與社會議題上皆具備厚實質感。《我的山與海》3月8日起，MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

