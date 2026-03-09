自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

費仔撞臉《咖啡男友2》男星！網友瘋比對：難怪面熟

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）話題不只在球場上，連娛樂圈也被捲進來。

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）迎戰捷克、南韓接連轟出全壘打，表現亮眼，不料現在不只球技被討論，連臉蛋也成功攻占社群版面。

費仔（左）被網友說撞臉《我的咖啡男友2》以賽亞。（翻攝自IG、X）費仔（左）被網友說撞臉《我的咖啡男友2》以賽亞。（翻攝自IG、X）

有網友突然發現，費仔撞臉BL日綜《我的咖啡男友2》以賽亞，甚至有網友把兩人照片放在一起比對，立刻掀起大量討論。

不少人一看直接驚呼「夭壽，真的有像」、「難怪一直覺得費仔面熟」、「我昨天就覺得了，終於有人說出來！」有人甚至開始分析五官相似度，指出兩人都有「白人＋亞洲混血感」的輪廓，高挺山根、會微笑的眼睛、臥蠶和立體下巴都很像，還有人笑說：「難怪我覺得費仔的唇形好像在哪看過。」

當然，也有不少球迷覺得這比較有點莫名其妙，另一派網友直接護航費仔：「費仔好看多了，不用硬要比較。」還有粉絲崩潰留言：「不要再讓我有畫面了，我回不去了。」

其實這類「跨界撞臉」在社群很常見，這次之所以特別熱鬧，原因當然是費仔在這屆WBC的表現本來就備受關注，加上外型帥氣，早就吸引眾多粉絲討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中