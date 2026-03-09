費仔撞臉《咖啡男友2》男星！網友瘋比對：難怪面熟

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）話題不只在球場上，連娛樂圈也被捲進來。

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）迎戰捷克、南韓接連轟出全壘打，表現亮眼，不料現在不只球技被討論，連臉蛋也成功攻占社群版面。

費仔（左）被網友說撞臉《我的咖啡男友2》以賽亞。（翻攝自IG、X）

有網友突然發現，費仔撞臉BL日綜《我的咖啡男友2》以賽亞，甚至有網友把兩人照片放在一起比對，立刻掀起大量討論。

不少人一看直接驚呼「夭壽，真的有像」、「難怪一直覺得費仔面熟」、「我昨天就覺得了，終於有人說出來！」有人甚至開始分析五官相似度，指出兩人都有「白人＋亞洲混血感」的輪廓，高挺山根、會微笑的眼睛、臥蠶和立體下巴都很像，還有人笑說：「難怪我覺得費仔的唇形好像在哪看過。」

當然，也有不少球迷覺得這比較有點莫名其妙，另一派網友直接護航費仔：「費仔好看多了，不用硬要比較。」還有粉絲崩潰留言：「不要再讓我有畫面了，我回不去了。」

其實這類「跨界撞臉」在社群很常見，這次之所以特別熱鬧，原因當然是費仔在這屆WBC的表現本來就備受關注，加上外型帥氣，早就吸引眾多粉絲討論。

