娛樂 日韓

Apink要粉絲「1人揪30人」 恩地發願：這樣就能去大巨蛋

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓女團Apink昨天（7日）在台北國際會議中心舉行出道15週年紀念巡演《The Origin : APINK》台北站，開場特別以訪談VCR形式呈現成員們15年來的心路歷程，還特別選用出道曲《I Don't Know》開場，5位成員身穿粉色系可愛服裝，完美還原2011年的清純風格，瞬間帶領全場「Panda（官方粉絲名）」進入時光隧道，隨後《BUBIBU》與《My My》連發，整齊劃一的應援聲震碎場館、氣氛熱烈。

Apink掀起回憶殺。（SHOWOFFICE提供）Apink掀起回憶殺。（SHOWOFFICE提供）

在多首經典舞台的回憶殺連發後，Apink感性與台下粉絲敘舊，恩地難掩激動直呼「真的非常開心」，南珠與普美也分別以中文大喊「台北我來了！」、「大家準備好今天一起開心的玩嗎？」，老么夏榮更是展現驚人中文實力，「今天很開心見到你們，大家來我們演唱會開心嗎？今天一起開心的玩吧！」，因為發音太過流利、標準，姐姐們更是開玩笑要她翻成韓文，逗得全場笑聲不斷。

隊長初瓏也試探性地詢問：「我們太常來的話，你們會覺得煩嗎？」讓全場粉絲熱情大喊「不會！」初瓏隨即暖心回應，表示每次來台北都能獲得巨大力量，因此心情格外雀躍，更承諾希望能更頻繁地來與大家見面，用舞台回饋Panda們一直以來的支持。為了回饋粉絲的熱情，Apink也特別選在《Wishlist》時下台遞送簽名球，與粉絲近距離互動。

Apink南珠（左起）、夏榮、普美、初瓏、恩地齊聚一堂。（SHOWOFFICE提供）Apink南珠（左起）、夏榮、普美、初瓏、恩地齊聚一堂。（SHOWOFFICE提供）

在獻唱經典神曲《NoNoNo》前，恩地自信表示：「這首歌不需要特別介紹，我們跟Panda很有默契。」隨口清唱副歌便帶動全場大合唱。不過，在唱完《It Girl》後，恩地又忍不住調皮本性，吐槽粉絲「大家好像都忘記應援法了！」她笑稱雖然這首是初期作品較少表演，希望大家回家可以看影片複習一下，沒想到夏榮馬上接話：「大家聽應援聲音就好，不要看影片（出道青澀模樣）喔！」再次引發全場爆笑。

除了清純魅力，Apink在串場短劇VCR中變身限定男團「A-Green」，逗趣表演引發尖叫聲。VCR影片播畢，成員們隨即換上黑白色系的俐落西裝，驚喜翻跳東方神起經典神曲《Mirotic》，也讓演唱會再掀高潮。此外，他們還帶來首次表演的《Fizzy Soda》，成員們從可愛姐姐瞬間切換成「魅力男神」，霸氣外露的模樣令粉絲目不轉睛。隨後舞台風格轉向華麗，在《Nothing》與《Red Carpet》中，成員們巧妙運用椅子作為道具，配合紅磨坊風格的視覺設計，讓現場彷彿置身大型音樂劇現場。

延續「A-Green」帶起的火熱氛圍，Apink接連獻唱《%%（Eung Eung）》、《Dilemma》、《I’m so sick》等成熟轉型代表作，當然也少不了《Luv》、《Mr. Chu》與《HUSH》等經典神曲，現場應援聲震耳欲聾，彷彿是大型KTV，將氣氛推向最高點。

此外，成員們更驚喜帶來新歌《Love Me More》舞台，南珠感性表示：「這次亞巡的第一站就是台北，真的很謝謝大家前來。」恩地則古靈精怪地許下宏願：「如果每個人再帶30個粉絲來，下一站我們就可以去台北大巨蛋了！」更現場帶領全場齊喊「一個人帶30個人」的新口號，調皮又可愛的模樣逗得粉絲和成員們開懷大笑。

Apink與滿場Panda留下溫馨感人的大合照。（SHOWOFFICE提供）Apink與滿場Panda留下溫馨感人的大合照。（SHOWOFFICE提供）

不知不覺演唱會也來到尾聲，粉絲們送上全場粉紅色燈海、手幅和排字應援，向Apink表達愛意。演唱會也在《Hold My Hand》和《Up to the sky》的歡樂氣氛中劃下完美句點，成員們也承諾會繼續守護這份情誼，與Panda相約「以後也要跟Apink在一起」。更多活動詳情請關注主辦單位SHOWOffice官方社群。

點圖放大body

