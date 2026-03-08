玉女歌手丟震撼彈！9年新專輯曝光 傳與鬧翻舊東家破冰

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本歌壇傳奇中森明菜最近動作頻頻，讓不少老粉絲又驚又喜。這位80年代紅遍亞洲的天后拋出震撼彈，暌違多年將推出新專輯，還準備錄製全新單曲。不過，最讓音樂圈跌破眼鏡的並非新作品，而是合作對象竟是她當年鬧翻的舊東家。

中森明菜新專輯預計5月1日發行。（翻攝自X）

據日本音樂圈消息指出，中森明菜的新專輯《AKINA NOTE》預計5月1日發行，那天正好是她的出道紀念日。這張作品距離上一張完整專輯已經約9年，內容除了收錄她近年重新錄製的「自我翻唱」版本之外，還會加入5首全新錄音作品。

更有製作人透露，其實新歌早在去年就開始籌備：「不少作曲家都接到邀請，內容是『能不能幫明菜寫歌』。我也聽到好幾個人說自己正在為她創作。」消息一出，讓業界相當期待。

真正讓音樂圈震驚的是發行公司將由華納音樂日本推出，原來，1993年，她與華納關係破裂，轉投其他唱片公司。當時雙方摩擦激烈，甚至一度傳出她公開呼籲粉絲不要購買華納發行的作品。之後多年，華納仍持有她部分歌曲版權，還曾推出多張精選輯，兩方關係一度非常僵。因此這次再度合作，讓不少業界人士驚呼：「這根本是世紀和解。」

中森明菜時隔9年左右將推新專輯。（翻攝自X）

其實自2022年重新活動以來，中森明菜一直在慢慢「暖身」。她先透過粉絲俱樂部活動、小型演唱、晚宴秀等方式逐步回到舞台，今年更宣布將舉辦暌違約20年的巡迴演唱會，地點包括東京、大阪與名古屋。

不過，並不是所有人都抱持樂觀態度。部分製作人與評論家認為，中森明菜曾長時間遠離舞台，聲音狀態是否能回到巔峰仍是未知數。有音樂評論指出：「歌手只要停唱3年，要恢復聲音通常至少需要6年。她現在又非常瘦，聲音能不能承受巡演，其實是很大的挑戰。」

