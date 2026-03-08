薩摩耶神預測台灣4戰全中 六月嗨喊：伙食包整年

六月得知萊芙預測全部準確，嗨喊要包下牠一年的伙食費。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）熱烈進行中，C組預賽高潮迭起。不過，除了緊張的賽事之外，網路上也熱烈討論一隻「神犬薩摩耶」，因為牠預測Team Taiwan四場比賽結果，竟然正確率100％，讓女星「六月」蔡君茹都忍不住嗨喊要承包牠整年的飯錢。

這隻堪比「國師」的薩摩耶名叫「萊芙（Life）」。牠在賽前就預測Team Taiwan的比賽結果，指出台韓戰中台灣會勝出。果然今（8）日比賽進入延長賽後，最後Team Taiwan以5：4拿下勝利。

薩摩耶萊芙精準預言台灣隊的4場預賽結果，被網友封為「國師狗」。（翻攝自IG@lifewang_samoyed）

自預賽開打以來，萊芙的主人就把牠的預測影片上傳到網路與網友分享。沒想到從首戰到今日，萊芙的預測全部命中，全網炸鍋瘋狂轉發。六月笑說，因為自己太緊張，加上迷信「怕自己看球會帶衰」，整場台韓戰都忍住不看。

得知台灣險勝韓國後，六月開心發文，更對萊芙百分之百的精準預測感到佩服，大方喊話：「我要包下那隻可愛預言家狗狗一整年的伙食費！」

