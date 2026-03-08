許維恩婦女節曬「抗癌勳章」震撼網友 蟹足腫擋不住重生光芒

許維恩曝抗癌細部傷疤。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕44歲的許維恩近來勇敢揭露罹患乳癌的抗癌歷程，在挺過長達11小時的雙邊切除與重建手術後，她選擇在今（8日）婦女節這天，貼出出身體的細部畫面。照片中雖然可以看見手術留下的疤痕，但她眼神充滿自信，大方展現「真實的自己」，讓無數網友淚讚：「這才是真正的勇氣！」

面對身體上的印記，許維恩沒有選擇遮掩，反而充滿正能量的在臉書發文：「有時候我會覺得，每一道疤痕，都是人生送給我們的勳章。（因為我有蟹足腫）那些曾經走過的痛、經歷過的低谷、最後都變成了生命裡最珍貴的記號。」 她坦言這些痕跡時刻提醒著自己：「原來我們都比自己想像的更勇敢。」 即使曾有害怕與懷疑，她仍感性致謝：「謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走，謝謝醫療、謝謝家人，也謝謝那個在黑暗裡，依然選擇相信光的我。」

這場重生手術，老公王家梁全程守在手術室外十幾個小時，直到看見妻子平安醒來。許維恩現在學會「享受每一個當下，相信所有的安排，都是宇宙最好的禮物」，她深信：「只要你願意相信自己，整個宇宙都會慢慢為你鋪路。」

許維恩沒忘了回報各界的關心，承諾每一則訊息都有好好收在心底。她在發文中特別致敬所有女性：「你們勇敢、善良、溫柔，同時又擁有無比強大的力量。願宇宙把滿滿的光與能量，都回送給這樣美好的你們。」

