木村拓哉喜憂參半！新片票房飆破12億 港片合作突卡關

〔記者鍾志均／綜合報導〕木村拓哉最近喜憂參半，由他主演的新片《教場：集結》（暫譯）在日本上映後票房一路飆升，已突破12.8億日幣（約台幣2.5億元）；另一方面，一項原本備受期待的華語片《九龍城寨之圍城》續集合作卻突然卡關，讓影迷議論紛紛。

木村拓哉主演的新片《教場：集結》（暫譯）在日本上映後票房一路飆升。（翻攝自X）

《教場：集結》自2月20日上映後，票房表現亮眼，該片延續人氣警察題材《教場》系列的電影版，延續木村拓哉一貫冷峻又充滿壓迫感的演技，也讓不少觀眾直呼：「還是那個木村大神。」只是就在票房傳出好消息的同時，一則來自香港的報導卻讓話題急轉直下。港媒《星島日報》日前爆料，木村拓哉原本預計出演香港電影《九龍城寨之圍城》系列第三部作品。

請繼續往下閱讀...

據傳木村早已收到劇本，原定今年3月開拍，但最終出演計畫卻突然取消。消息一出，不少日本網友驚訝表示：「連木村拓哉都合作不了，未來日港電影合作是不是更難？」、「政治因素竟然影響到娛樂圈？」即使相關消息仍未獲官方證實，但猜測已滿天飛。

木村拓哉在華語圈人氣一直相當高。（資料照，記者陳奕全攝）

眾所周知，木村拓哉在華語圈人氣一直相當高。從當年SMAP時期開始，他在亞洲就累積大量粉絲。近年他也持續拓展華語市場，例如拍攝香港外送平台廣告，甚至擔任中國科技品牌智慧手錶代言人，因此若這次合作真的告吹，對不少影迷來說確實有些意外。

巧的是，木村家的下一代也正在往華語圈發展。他的次女木村光希近年積極在亞洲活動。去年她曾參與香港旅遊宣傳影片，一度被外界視為「正式進軍華語市場」。不過影片曝光後，當地社群也出現不少批評聲浪，有人質疑她是因為父母木村拓哉與工藤靜香的名氣才受到關注，因此「木村家進軍華語娛樂圈」這件事，從一開始就伴隨不少討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法