松田聖子愛女錯付真心 渣男事隔多年仍消費死者全網怒

日本歌姬松田聖子（左）與已故愛女神田沙也加。（資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本歌姬松田聖子2021年痛失愛女神田沙也加。當時神田沙也加疑似不堪前男友前山剛久劈腿、冷暴力，最終選擇輕生。痛失愛女的松田聖子，每當演唱女兒出道歌曲《ever since》時都難掩悲傷之情，還曾邊唱邊落淚，讓觀眾既心疼又鼻酸。

「國民渣男」前山剛久化名「真葉」轉行當牛郎。（翻攝自IG）

沒想到被外界痛批為「國民渣男」的前山剛久，近年化名「真葉」轉行當牛郎，近日又在YouTube頻道重提當年往事，更毫不諱言自己「為了事業才和神田沙也加交往」，引發網友怒火。

請繼續往下閱讀...

前山剛久日前現身牛郎店老闆YUKIYA的YouTube頻道，表示自己曾和一名「K小姐」交往過2個月。他稱自己當年一度拒絕對方追求，但考量演藝事業發展，最後仍決定與K小姐交往。外界普遍認為他口中的K小姐就是神田沙也加。前山剛久還透露，K小姐曾因他與舊愛聯繫、收拾同居物品而大發雷霆。

前山剛久承認與神田沙也加（圖）交往是為了事業發展。（翻攝自IG）

提到神田沙也加時，前山剛久表示自己很傷心，認為如果當時對方能多和他聊一點就好了，「無論是那位已經分手的前女友也好，或是K小姐也好」。影片中，前山剛久堅稱自己對感情始終如一，但網友並不買帳，反而痛批他事隔多年仍消費死者，毫無道德可言。最後該影片也在罵聲中被下架。

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法