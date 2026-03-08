WBC只在Netflix播！79歲爸爸問「那是什麼」長輩全崩潰

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）話題正夯，日本隊在東京巨蛋如火如荼開打，由大谷翔平領軍的豪華陣容吸引全國關注；只是比賽才剛開打，很多日本民眾卻找不到比賽在哪裡播，意外掀起民怨。

日本演員三田村邦彥哀號電視看不到WBC轉播。（翻攝自X）

由於本屆WBC在日本沒有任何地面電視台直播，賽事影像全由Netflix獨家播出。這項變化讓不少觀眾當場愣住，其中包括72歲的日本演員三田村邦彥也在社群發文驚呼：「WBC竟然沒有地面電視台轉播！」一句話引發大批網友共鳴。

有趣的是，日本無伴奏團體Rag Fair成員土屋禮央也分享一段和父親的對話；他的79歲父親打電話問：「WBC在哪個頻道播？」當他回答「只能在Netflix看」，父親瞬間傻眼說：「那是什麼？要怎麼看？」

土屋最後苦笑說：「應該很多人遇到同樣的事吧。」該貼文同樣很快突破百萬瀏覽，留言區幾乎變成「長輩求救區」。不少網友分享類似經驗，「79歲媽媽也問我同樣問題，她家沒有Wi-Fi，只好改聽廣播」、「92歲爺爺完全聽不懂Netflix，我解釋到聲音都沙啞」、「父母世代都以為棒球一定會在電視播。」

日媒分析，整體來說，最大落差來自「世代差」，對年輕觀眾來說，串流平台看球賽早已習慣，但對許多長年看電視棒球的長輩而言，「打開電視就能看球」才是理所當然。

