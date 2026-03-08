渡邊謙轉播WBC喊「○○君」惹議 日網吵翻：又不是朋友聊天

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）戰況火熱，昨天（7）日韓大戰更是全場沸騰。不過影壇大咖渡邊謙的發言和對選手稱呼用「○○君」的方式，意外引起日本網友熱議。

二宮和也（左）、渡邊謙（左二）擔任WBC賽事宣傳大使。（翻攝自THE DIGEST）

渡邊謙此次以「賽事宣傳大使」身分參與轉播節目，與「嵐」二宮和也一同主持賽事特別節目，兩人曾合作電影《來自硫磺島的信》，因此這次合體被日媒戲稱是「硫磺島搭檔再聚首」。

渡邊謙爭議的起點來自賽後訪問中，談到精彩守備時提到：「周東君那個防守真的很厲害。」他以「君」來稱呼選手周東佑京，之後回顧比賽時也提到「種市君」、「由伸君」，分別指種市篤暉與山本由伸。

問題是節目中的其他人，包括二宮和也、專業解說，幾乎都使用較正式的「○○選手」。於是日本社群炸鍋，表示「在轉播節目叫『○○君』有點不尊重」、「至少應該用『○○選手』，又不是朋友聊天」、「太像私下球迷聊天了」。

渡邊謙在圈內是知名棒球迷。（達志影像）

但另一派觀眾完全不介意，不少日本球迷反而覺得，渡邊謙的語氣像普通球迷，看球時的情緒很真實，「這就是棒球迷的語氣啊，很親切」、「他看球的樣子根本是大叔球迷本人」，「影帝突然變球迷，反而很有趣。」

事實上，渡邊謙本來就是超級棒球迷，他長年公開表示自己是阪神虎死忠支持者，對棒球的熱情在日本演藝圈相當有名。今年2月，他接受電視節目訪問時甚至笑說：「這到底是工作還是興趣，我自己也分不太清楚。」

