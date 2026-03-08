自由電子報
娛樂 日韓

鬼門關前走一遭 人妻下海拍AV享受「性」福人生

30歲人妻松坂つぐみ在2024年歷經一場驚險的手術意外，下海當AV女優。（翻攝自IG）30歲人妻松坂つぐみ在2024年歷經一場驚險的手術意外，下海當AV女優。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕AV女優「松坂つぐみ」進入成人影視圈的過程，說來有點不可思議。30歲人妻松坂つぐみ在2024年歷經一場驚險的手術意外，與死神擦身而過後，她彷彿被觸動某個開關，突然體悟到人生無常，下定決心不讓人生留下遺憾，於是決定成為AV女優，好好享受「性」福人生。

松坂つぐみ與丈夫床笫之事不合，但其他方面卻像靈魂伴侶。（翻攝自IG）松坂つぐみ與丈夫床笫之事不合，但其他方面卻像靈魂伴侶。（翻攝自IG）

松坂つぐみ表示，自己把AV作品當作紀錄青春的「遺照」，不但留下最美的身影，也讓身體盡情享受。她接受雜誌訪談時透露，婚後與丈夫長期缺乏激情，既然逃過死劫，何不痛快享受人生？再加上她曾經在成人情趣用品店工作過，耳濡目染之下，對成人產業也產生濃厚興趣。

松坂つぐみ認為既然走過生死關，乾脆盡情享受「性」福人生。（翻攝自IG）松坂つぐみ認為既然走過生死關，乾脆盡情享受「性」福人生。（翻攝自IG）

松坂つぐみ的丈夫起初無法接受妻子要下海拍AV的決定。當他聽到松坂つぐみ坦承自己外遇時，一度崩潰痛苦，不知道自己哪裡做錯，夫妻關係也降至冰點。經過無數次爭吵後，兩人發現除了「房事不合」之外，其他方面其實仍像靈魂伴侶，於是決定改變相處方式，打破傳統，展開「開放式關係」。

松坂つぐみ現在和丈夫很享受現在的開放式關係。（翻攝自IG）松坂つぐみ現在和丈夫很享受現在的開放式關係。（翻攝自IG）

雖然松坂つぐみ進入成人影視圈的初衷是替生命留下紀錄，不過她也表示，如果先生要看自己的作品，她並不介意。有趣的是，先生看完松坂つぐみ拍攝的作品後，甚至還會評論她的演技，兩人的關係反而變得意外輕鬆。

