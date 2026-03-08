自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

元宵過完了白安還在「圍爐」 短裙藏玄機

白安在高雄完成「路邊野餐」巡演。（相信音樂提供）白安在高雄完成「路邊野餐」巡演。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安昨（7日）晚在高雄後台Backstage Live舉行「路邊野餐」演唱會，這也是這套巡演的最終場，她笑說：「就把今天當作過年最後一次的大圍爐，很開心的意思！」

白安短裙上有駿馬圖案，也向歌迷送上馬年祝福。（相信音樂提供）白安短裙上有駿馬圖案，也向歌迷送上馬年祝福。（相信音樂提供）

推出新專輯《星期八》之後，白安的巡演已經走了9個不同城市，這次高雄場演出，也是白安過年後的第一場專場演出，她特別穿上有著奔馳駿馬圖樣的亮皮短裙登場，笑著向歌迷透露：「你們有發現裙子上的玄機嗎？上面有一隻馬！」並送上新年祝福：「祝大家馬年成功、馬上發財！」

白安演出當天，場館外剛好有香菜市集，喜歡吃香菜的她也忍不住關注，笑說：「我同事也無法自拔地深陷香菜市集，買了好多東西給我吃！」演出過程中，白安更走下舞台深入觀眾席，坐在歌迷身邊演唱歌曲，零距離與大家一起合唱、比愛心。

白安演出中走入觀眾席與歌迷零距離互動。（相信音樂提供）白安演出中走入觀眾席與歌迷零距離互動。（相信音樂提供）

演唱會上白安也自彈自唱第一張專輯中的《倒著走》，談到：「這是我19歲搭捷運時寫的歌，回頭看，覺得19歲寫的歌詞，好像比我現在更有智慧。年紀變大懂得越多，也比較容易懷疑自己的選擇，反而知道得越少好像越純粹。」說到這裡白安突然情緒湧現眼眶泛淚，笑說：「這有什麼好哭的！可能因為最後一場，捨不得大家。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中