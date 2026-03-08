元宵過完了白安還在「圍爐」 短裙藏玄機

白安在高雄完成「路邊野餐」巡演。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安昨（7日）晚在高雄後台Backstage Live舉行「路邊野餐」演唱會，這也是這套巡演的最終場，她笑說：「就把今天當作過年最後一次的大圍爐，很開心的意思！」

白安短裙上有駿馬圖案，也向歌迷送上馬年祝福。（相信音樂提供）

推出新專輯《星期八》之後，白安的巡演已經走了9個不同城市，這次高雄場演出，也是白安過年後的第一場專場演出，她特別穿上有著奔馳駿馬圖樣的亮皮短裙登場，笑著向歌迷透露：「你們有發現裙子上的玄機嗎？上面有一隻馬！」並送上新年祝福：「祝大家馬年成功、馬上發財！」

白安演出當天，場館外剛好有香菜市集，喜歡吃香菜的她也忍不住關注，笑說：「我同事也無法自拔地深陷香菜市集，買了好多東西給我吃！」演出過程中，白安更走下舞台深入觀眾席，坐在歌迷身邊演唱歌曲，零距離與大家一起合唱、比愛心。

白安演出中走入觀眾席與歌迷零距離互動。（相信音樂提供）

演唱會上白安也自彈自唱第一張專輯中的《倒著走》，談到：「這是我19歲搭捷運時寫的歌，回頭看，覺得19歲寫的歌詞，好像比我現在更有智慧。年紀變大懂得越多，也比較容易懷疑自己的選擇，反而知道得越少好像越純粹。」說到這裡白安突然情緒湧現眼眶泛淚，笑說：「這有什麼好哭的！可能因為最後一場，捨不得大家。」

