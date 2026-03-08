自由電子報
娛樂 日韓

《臥底洪小姐》今結局劇情翻盤！朴信惠終極決戰財閥會長

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《臥底洪小姐》今晚終於迎來最終決戰！由朴信惠飾演的洪金寶將在法庭上正面對決終極反派、由李德華飾演的財閥會長姜必釩，雙方火藥味十足的對峙，讓劇迷直呼：「根本是年度最狠對決！」

《臥底洪小姐》朴信惠（左）與資深戲骨李德華的演技碰撞，成為最終集看點。（翻攝自tvN IG）《臥底洪小姐》朴信惠（左）與資深戲骨李德華的演技碰撞，成為最終集看點。（翻攝自tvN IG）

故事一路鋪陳到最後，朴信惠的臥底任務終於來到收尾階段；上一集中，她與搭檔高庚杓聯手動員股東，在韓民證券臨時股東大會上試圖罷免姜會長，沒想到關鍵議案最終仍被否決。被重擊的姜會長隨即召開記者會，霸氣宣布讓女兒姜諾拉正式接班，看似穩住局勢，然而下一秒，劇情瞬間翻盤。

就在所有人以為財閥勢力穩住陣腳時，姜諾拉卻在記者會上拋出震撼消息，宣布將自己持有的股份交給「汝矣島海盜團」行使；這一舉動等於直接把權力丟進另一方陣營，整個局勢瞬間大翻轉，也讓觀眾看得目瞪口呆。

最終回公開的劇照曝光，故事核心戰場將轉移到法庭；洪金寶神情冷靜出庭，與姜會長展開正面交鋒，包括「汝矣島海盜團」成員們全都神情緊繃。

從劇情初期的秘密資金帳冊，到如今走上法庭，《臥底洪小姐》一路累積戲劇張力，讓這場「正義臥底 vs 財閥會長」的最終對決備受期待。尤其是朴信惠與資深戲骨李德華的演技碰撞，更被觀眾視為終極看點之一。《臥底洪小姐》在Netflix上線。

