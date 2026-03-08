秋葉原動漫祭一次包下5個倉庫！入場最低只要280元

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2026 A.C.F秋葉原動漫祭自4月3日起，一連3天將把原汁原味的秋葉原搬到台北松菸文創園區，有「日本第一Coser」美譽的形象大使Enako將率領專程從日本來台的Coser、女僕、嘉賓一起出席開幕式，活動首日就可看性十足。

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」大使Enako。（秋葉原動漫祭提供）

現場規劃了夢幻級的圍拍活動，當天Enako將親自詮釋KUREHA紅葉女僕，焦恩俊的女兒藝人焦曼婷將以挑戰女扮男裝的角色「Vector 向量繪師」驚豔現身，人氣Coser阿兆擔綱「KITSUNEKON宙狐巨星」，Coser hiko扮演「Alpha 起源玩家」，以及特攝專業Coser演出「Wonder Knight 幻夜騎士」。此外，還有同人圈流量女神雨波以及首度來台的日本神祕女裝大佬驚喜現身，話題性十足！

請繼續往下閱讀...

上坂堇將在「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」演出。（秋葉原動漫祭提供）

「2026 A.C.F動漫祭」一口氣包下松菸5個倉庫，包括二倉「潮品區」、三倉「電玩區+偶像據點」、四倉「女僕喫茶區」、五倉「主舞台」以及北向製菸工廠的「同人區」，每日每倉都有不同的活動，包括邀請動漫業界殿堂級大師二宮正明、美樹本晴彥、四季童子、白井影二現場作畫及大師原畫展，更有「頂級聲優」上坂堇、三宅健太和關根瞳見面會，以及Vtuber神樂七奈、茸茸鼠跨次元互動，只要你走進園區，就能感受秋葉原街道1：1還原，目睹地標視覺裝置EVA 痛車陣，甚至在台北市中心還會出現巨大怪獸黑氣球。

「女僕喫茶區」提供心靈馬力補給站，由日本傳奇女僕店@Home Cafe原班人馬駐點，讓你不必飛東京，就能體驗最正宗的萌萌魔法為你加油。4月5日中午起還有精彩、笑點可期的女僕運動會，女僕們將和蛇丸等YouTuber進行一系列結合綜藝與競技的趣味運動比賽。

FLOW將在「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」開唱。（秋葉原動漫祭提供）

在5號倉庫都有精彩的熱血演唱會，3日「傳奇祭」是《火影忍者》原唱FLOW的專場首演，帶動神曲全場大合唱，甚至有機會帶來新歌首唱；4日「共鳴祭」由宮崎步Miyazaki Ayumi和ROOKiEZ is PUNK'D為粉絲喚醒最初的感動與回憶殺；5日「悸動祭」由栗林みなみ及MindaRyn壓軸，女神歌聲把情緒拉到最頂，將3天的「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」推向最完美的高潮。

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」門票已於3月8日正式開賣，「R半倉票券」只要280元就能在A區「二至五倉」和「B區同人館」擇一館入場，無法跨區；「SR單日一般券」390元可於4月3～5日展期間，擇一日進入A、B兩區，當日不限次數跨區通行；「SSR三日全域券」950元為3DAY Pass，A、B兩區展館連續三日不限次數入場、專屬女僕館排隊通道 ，另外綁定LINE可啟動專屬數位權益與專屬實體掛卡乙份與抽獎資格。動漫演唱會為單獨購票，聲優見面會則需先持有包含「A區」的展區通行票資格才能夠票，詳情請洽全台7-11 ibon機台或ibon售票系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法