娛樂 日韓

Jisoo演6年仍原地踏步？《訂閱男友》演技吵翻 照衝Netflix全球榜

Jisoo在《訂閱男友》大談虛擬戀愛，變換多種造型獲讚。（Netflix提供）Jisoo在《訂閱男友》大談虛擬戀愛，變換多種造型獲讚。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo主演新劇《訂閱男友》6日在Netflix一次上架10集，其演技再度成為網友熱議焦點，有人大讚進步，也有韓媒直言演了6年仍「原地踏步」。

《訂閱男友》最大賣點為「戀愛訂閱制」，戲中Jisoo飾演的網漫製作人徐未來，透過虛擬服務與各種理想型男友約會，其中她和男主角徐仁國在雪中的吻戲更在播出後衝上社群熱搜。

Jisoo在《訂閱男友》演技依舊評價兩極。（翻攝自Netflix）Jisoo在《訂閱男友》演技依舊評價兩極。（翻攝自Netflix）

過去Jisoo在韓劇《雪降花》、電影《全知讀者視角》曾被批評咬字不清、表情僵硬，這次新劇播出後，部分觀眾認為她的表情與肢體略顯生硬，但另一派觀眾力挺「比以前自然很多」、「光是Jisoo的顏值和造型，就很有追劇動力。」

儘管演技評價兩極，《訂閱男友》仍衝上Netflix全球電視節目榜第7名，並在韓國、巴西、印度等52個國家或地區進入TOP 10；外媒《時代》也盛讚，劇情深刻描繪女性如何做出情感選擇，並稱這是Jisoo至今最適合的角色。

