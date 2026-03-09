（台綜專題4）小小歌王超圈粉！周氏兄弟秀唱功 比賽治裝費破7位數

10歲周柏霖與8歲周祐均組成的「周氏兄弟」在民視《超級冰冰show》「超級孩子王」單元圈粉無數。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專題報導〕10歲周柏霖與8歲周祐均組成的「周氏兄弟」在民視《超級冰冰show》「超級孩子王」單元圈粉無數。這也是兄弟倆首度一起搭檔參加電視歌唱比賽，他們一路過關斬將，小小年紀展現穩健唱功與舞台魅力，成為人氣小歌王，受訪當天兄弟倆在後台就認真開嗓，更不忘真誠感謝一路支持他們圓夢的父母親。

周氏兄弟的表演服全由媽媽親自設計，依歌曲量身打造，累積已破百套。（記者潘少棠攝）

為了錄影，周氏兄弟的爸媽們每次都從台南開車北上，如今錄影滿一年，周柏霖說：「認識很多觀眾跟歌手，很開心。」被問到有無壓力，他秒答：「沒有，就把這裡當成表演。」兄弟倆的表演服全由媽媽親自設計，依歌曲量身打造，累積已破百套，治裝費更逾7位數，但家人們仍全力支持圓夢。

白冰冰（左）笑誇周氏兄弟未來可期。（記者潘少棠攝）

周柏霖與周祐均上節目後深受婆婆媽媽喜愛，常有長輩搶著合照，至於兩人私下會不會吵架？祐均立刻抱住哥哥喊：「我們很好！愛你！」萌翻全場。他們也立志像白冰冰、陽帆一樣會唱又會主持，還俏皮喊話：「我們要當台二線！」讓白冰冰笑誇未來可期。

