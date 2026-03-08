自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊麗菁爆富商「送房送車」求包養 林小樓驚遇製片摳手心暗示

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》最新一集邀請到撐起台灣動作明星林小樓、楊麗菁、陳子強，暢談過去搏命拍戲的驚險瞬間。主持人苗可麗與陳孟賢感嘆，當年的紅星真的是「痛失本名」，觀眾往往只記得劇中角色。三人不僅分享了成名契機，更揭開當年演藝圈不為人知的潛規則。

陳子強接演《殭屍小子》開啟武打生涯。（三立提供）陳子強接演《殭屍小子》開啟武打生涯。（三立提供）

陳子強笑稱自己是「靠兩個翻跟斗翻進演藝圈」。8歲時因調皮燒掉牛棚，半夜被父親叫醒練翻筋斗，沒想到隔天意外被《殭屍小子》劇組相中。電影在日本大賣時，他赴日宣傳驚見10萬人擠爆足球場，甚至小學生升旗後都學殭屍跳進教室，紅遍亞洲。

林小樓則憑藉紮實的戲曲底子，在八點檔《武林外史》中反串男角「朱八」大展身手，隨後演出《桃太郎》徹底爆紅。她回憶當年片約滿到導演直接片場喬檔期，工作人員甚至對她說：「妳不接我們就沒飯吃」，讓她深感當年的江湖地位。

楊麗菁昔被看好接棒楊紫瓊。（三立提供）楊麗菁昔被看好接棒楊紫瓊。（三立提供）

談起動作戲，三人直言那是個「真槍實彈」的年代。楊麗菁第一部戲《皇家師姐》就跳斷十字韌帶，但為了不被換角，每天忍痛抽組織液、打止痛針硬撐。她甚至兩度遇到鋼絲斷裂，爆破戲時連頭髮、睫毛都被燒過。

林小樓分享拍《桃太郎》時，身上裝了8個爆破點，得自己手動引爆，還要忍住恐懼不能眨眼。陳子強則回憶拍《新七龍珠》時，要在十幾顆汽油彈的爆破路徑中開車閃避，稍有差池便會發生意外，直呼以前拍戲「都是來真的」。

除了銀幕前的風光，三人也聊到演藝圈的敏感話題。楊麗菁坦言爆紅後曾遇過富商開價送房、送車想包養，但她當場強硬回絕：「再打來我就報警！」強調絕不碰有家庭的男人。

林小樓揭拍戲險境，驚遇韓國製片摳手心暗示。（三立提供）林小樓揭拍戲險境，驚遇韓國製片摳手心暗示。（三立提供）

林小樓則分享在韓國拍片時，初次與製片握手，對方竟大膽在她手心「猛摳」暗示，讓她當場嚇傻。陳子強則無奈透露劇組中存在的「關係戶文化」，表示當兵回歸後，許多挨打的危險鏡頭都得由他這種實力派扛下，道盡武行出身的辛酸。主持人苗可麗忍不住直呼：「這真的不是我們能吃的飯！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中