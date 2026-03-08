楊麗菁爆富商「送房送車」求包養 林小樓驚遇製片摳手心暗示

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》最新一集邀請到撐起台灣動作明星林小樓、楊麗菁、陳子強，暢談過去搏命拍戲的驚險瞬間。主持人苗可麗與陳孟賢感嘆，當年的紅星真的是「痛失本名」，觀眾往往只記得劇中角色。三人不僅分享了成名契機，更揭開當年演藝圈不為人知的潛規則。

陳子強接演《殭屍小子》開啟武打生涯。（三立提供）

陳子強笑稱自己是「靠兩個翻跟斗翻進演藝圈」。8歲時因調皮燒掉牛棚，半夜被父親叫醒練翻筋斗，沒想到隔天意外被《殭屍小子》劇組相中。電影在日本大賣時，他赴日宣傳驚見10萬人擠爆足球場，甚至小學生升旗後都學殭屍跳進教室，紅遍亞洲。

林小樓則憑藉紮實的戲曲底子，在八點檔《武林外史》中反串男角「朱八」大展身手，隨後演出《桃太郎》徹底爆紅。她回憶當年片約滿到導演直接片場喬檔期，工作人員甚至對她說：「妳不接我們就沒飯吃」，讓她深感當年的江湖地位。

楊麗菁昔被看好接棒楊紫瓊。（三立提供）

談起動作戲，三人直言那是個「真槍實彈」的年代。楊麗菁第一部戲《皇家師姐》就跳斷十字韌帶，但為了不被換角，每天忍痛抽組織液、打止痛針硬撐。她甚至兩度遇到鋼絲斷裂，爆破戲時連頭髮、睫毛都被燒過。

林小樓分享拍《桃太郎》時，身上裝了8個爆破點，得自己手動引爆，還要忍住恐懼不能眨眼。陳子強則回憶拍《新七龍珠》時，要在十幾顆汽油彈的爆破路徑中開車閃避，稍有差池便會發生意外，直呼以前拍戲「都是來真的」。

除了銀幕前的風光，三人也聊到演藝圈的敏感話題。楊麗菁坦言爆紅後曾遇過富商開價送房、送車想包養，但她當場強硬回絕：「再打來我就報警！」強調絕不碰有家庭的男人。

林小樓揭拍戲險境，驚遇韓國製片摳手心暗示。（三立提供）

林小樓則分享在韓國拍片時，初次與製片握手，對方竟大膽在她手心「猛摳」暗示，讓她當場嚇傻。陳子強則無奈透露劇組中存在的「關係戶文化」，表示當兵回歸後，許多挨打的危險鏡頭都得由他這種實力派扛下，道盡武行出身的辛酸。主持人苗可麗忍不住直呼：「這真的不是我們能吃的飯！」

