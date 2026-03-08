自由電子報
娛樂 最新消息

Team Taiwan擊敗韓國 黃暐瀚燒聲、房思瑜淚崩

媒體人黃暐瀚飛到日本東京大巨蛋為Team Taiwan加油。（翻攝自臉書）媒體人黃暐瀚飛到日本東京大巨蛋為Team Taiwan加油。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2026年世界棒球經典賽今（8）日開打，Team Taiwan經過苦戰後，以5比4擊敗韓國。人在韓國的媒體人黃暐瀚稍早在社群網站發文表示：「很多網友留言問我有沒有哭？不要鬧了，豈止哭，我又哭又吼到現在，差不多喉嚨快沒聲音了。」

除了黃暐瀚之外，藝人房思瑜也追到日本，Team Taiwan的4場比賽她全都在現場。首次解鎖海外追棒球賽的她，看到骨裂的「台灣隊長」陳傑憲上場代跑時，淚眼矇矓直呼：「隊長，你怎麼在這裡！」

黃暐瀚（左）和費爸合照。（翻攝自臉書）黃暐瀚（左）和費爸合照。（翻攝自臉書）

黃暐瀚表示，自己到東京看Team Taiwan比賽，有太多心情想說，他形容：「前兩場掉進地獄，後兩場上演奇蹟！」他直言，不管輸或贏，我們都挺台灣隊，因為「我們只有這一隊」。發文之後，黃暐瀚也表示自己要上飛機，準備回台灣了。

房思瑜是忠實粉，四場比賽全勤。（翻攝自臉書）房思瑜是忠實粉，四場比賽全勤。（翻攝自臉書）

房思瑜也表示，當Team Taiwan收下勝利時自己直接淚崩：「打贏韓國啦！感動到哭，今天的比賽太精彩，來來回回好緊張，Team Taiwan太棒了！」她說自己連續吶喊4天，喉嚨超痛，但能看到大谷翔平、山本由伸這樣世界級的球員，感覺就像神一般的存在。而且她左右座位都是台灣人，大家專程到日本替Team Taiwan加油。最後她感動表示：「無論輸贏都會一直愛他們。」

房思瑜看到骨裂的「台灣隊長」陳傑憲上場代跑時，淚眼矇矓直呼：「隊長，你怎麼在這裡！」（翻攝自臉書）房思瑜看到骨裂的「台灣隊長」陳傑憲上場代跑時，淚眼矇矓直呼：「隊長，你怎麼在這裡！」（翻攝自臉書）

點圖放大body

