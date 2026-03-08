自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「港仔台爸」張啟樂帶頭揮棒 宛宛、阿攀揪正妹團應援WBC

「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、人氣啦啦隊女孩宛宛、YouTuber林芝軒（軒爺）、看你老墓司徒建銘、饒舌歌手ZX等，搶先逛棒球主題MLBPA官方授權商品快閃店。（像素匯提供）「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、人氣啦啦隊女孩宛宛、YouTuber林芝軒（軒爺）、看你老墓司徒建銘、饒舌歌手ZX等，搶先逛棒球主題MLBPA官方授權商品快閃店。（像素匯提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年世界棒球經典賽戰火正熱，全台民眾心繫東京賽場，就連演藝圈藝人也紛紛出沒街頭應援，今（8日）金鐘主持「港仔台爸」張啟樂、啦啦隊女神宛宛及饒舌歌手ZX等人，被大批粉絲直擊現身信義區及京站棒球主題快閃店，現場不僅大玩揮棒互動，更與粉絲集氣為台灣隊跨海加油。

（由左至右）人氣啦啦隊女孩宛宛、「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、饒舌歌手ZX彷彿置身熱血球場。（像素匯提供）（由左至右）人氣啦啦隊女孩宛宛、「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、饒舌歌手ZX彷彿置身熱血球場。（像素匯提供）

隨著台灣隊在WBC賽場捷報頻傳，藝人們也化身小球迷走入人群。金鐘主持張啟樂現場更是「玩真的」，在快閃店精心打造的迷你球場展現揮棒英姿，認真態度被圍觀粉絲直呼「根本可以去開球」。而人氣居高不下的女神宛宛，則是以一身極具朝氣的穿搭亮相，親和力十足地與球迷互動。她透露，棒球賽事的熱血感最令人感動，希望能透過現場的互動，讓更多人感受到應援的樂趣。

（由左至右）藝人周佳郁（阿攀）、台灣動漫推廣許君君、琵琶女神西西、歌手Miss布丁，穿上球星大谷翔平聯名潮T。（像素匯提供）（由左至右）藝人周佳郁（阿攀）、台灣動漫推廣許君君、琵琶女神西西、歌手Miss布丁，穿上球星大谷翔平聯名潮T。（像素匯提供）

YouTuber軒爺、看你老墓司徒建銘、阿攀、許君君、琵琶女神西西及Miss布丁等一眾網紅、藝人，紛紛挑選大聯盟傳奇球星大谷翔平的潮T上身。其中，藝人周佳郁（阿攀）與琵琶女神西西更是在挑選應援小物時，對專為女性球迷設計的「粉色系毛巾」愛不釋手。

「港仔台爸」金鐘主持張啟樂出席棒球主題MLBPA官方授權商品快閃店活動。（像素匯提供）「港仔台爸」金鐘主持張啟樂出席棒球主題MLBPA官方授權商品快閃店活動。（像素匯提供）

在張啟樂、宛宛等明星的助陣下，快閃店儼然成了「第二球場」，讓沒能親赴東京看球的粉絲，也能在台北街頭與偶像一起體驗最純粹的棒球潮流與熱血精神。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中