「港仔台爸」張啟樂帶頭揮棒 宛宛、阿攀揪正妹團應援WBC

「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、人氣啦啦隊女孩宛宛、YouTuber林芝軒（軒爺）、看你老墓司徒建銘、饒舌歌手ZX等，搶先逛棒球主題MLBPA官方授權商品快閃店。（像素匯提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年世界棒球經典賽戰火正熱，全台民眾心繫東京賽場，就連演藝圈藝人也紛紛出沒街頭應援，今（8日）金鐘主持「港仔台爸」張啟樂、啦啦隊女神宛宛及饒舌歌手ZX等人，被大批粉絲直擊現身信義區及京站棒球主題快閃店，現場不僅大玩揮棒互動，更與粉絲集氣為台灣隊跨海加油。

（由左至右）人氣啦啦隊女孩宛宛、「港仔台爸」金鐘主持張啟樂、饒舌歌手ZX彷彿置身熱血球場。（像素匯提供）

隨著台灣隊在WBC賽場捷報頻傳，藝人們也化身小球迷走入人群。金鐘主持張啟樂現場更是「玩真的」，在快閃店精心打造的迷你球場展現揮棒英姿，認真態度被圍觀粉絲直呼「根本可以去開球」。而人氣居高不下的女神宛宛，則是以一身極具朝氣的穿搭亮相，親和力十足地與球迷互動。她透露，棒球賽事的熱血感最令人感動，希望能透過現場的互動，讓更多人感受到應援的樂趣。

（由左至右）藝人周佳郁（阿攀）、台灣動漫推廣許君君、琵琶女神西西、歌手Miss布丁，穿上球星大谷翔平聯名潮T。（像素匯提供）

YouTuber軒爺、看你老墓司徒建銘、阿攀、許君君、琵琶女神西西及Miss布丁等一眾網紅、藝人，紛紛挑選大聯盟傳奇球星大谷翔平的潮T上身。其中，藝人周佳郁（阿攀）與琵琶女神西西更是在挑選應援小物時，對專為女性球迷設計的「粉色系毛巾」愛不釋手。

「港仔台爸」金鐘主持張啟樂出席棒球主題MLBPA官方授權商品快閃店活動。（像素匯提供）

在張啟樂、宛宛等明星的助陣下，快閃店儼然成了「第二球場」，讓沒能親赴東京看球的粉絲，也能在台北街頭與偶像一起體驗最純粹的棒球潮流與熱血精神。

