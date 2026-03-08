（專訪）A-Lin愛徒驚人改變曝光！享受天后獨寵「怕被看破手腳」

琟娜不斷打磨控場能力。（谷優娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」Ａ-Lin愛徒「VERNA」琟娜去年11月底展開「駐唱生涯」，坦言像去「練功」，「觀眾不是為了你個人來，大家是來看一個秀或是用餐為主，有時候台下反應沒那麼熱烈，也是一種磨練。」努力「破圈」累積現場演出實力。

琟娜覺得駐唱像「練功」。（谷優娛樂提供）

琟娜在EZ5、China Pa等知名音樂餐廳駐唱，藉由一個人掌控全場氣氛，不斷打磨口條，也學會了該如何與觀眾互動，才不會冷場，她坦承：「以前比較害羞，現在對舞台、節目設計更有想法。」開心自己變獨立了，可以駕馭45分鐘一檔的節目。

請繼續往下閱讀...

現階段，她已經越來越適應與觀眾近距離接觸，也會把觀眾的「點歌單」都拍起來，督促自己要擴充曲庫，「很多是英文老歌，有些只熟悉副歌，雖然只清唱一段他們也會很開心，但我還是想要把這些熱門歌曲都學會。」

琟娜認為自己成長了。（谷優娛樂提供）

Ａ-Lin很寵她，曾經在她剛開始駐唱時，悄悄現身為她打氣，琟娜感謝之餘也打趣：「本來希望她不要來，因為是新的環境，很怕被姐看破手腳。」 也很積極觀摩前輩的演出，下班後會留下來欣賞賴銘偉、林芯儀等人的演出，找到自己的發光點，她自信表示：「我最大的特色就是唱跳。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法