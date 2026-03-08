自由電子報
娛樂 最新消息

中性藝人始祖失言翻車 「三女」解讀成強姦店家怒回應

台灣中性藝人始祖Candy Chen。（翻攝自IG）台灣中性藝人始祖Candy Chen。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣中性藝人始祖Candy Chen，生理性別男，但常以女裝打扮出現，裝扮時不忘用心擠出渾圓雙胸，受訪時還以「有雞雞的女人」形容自己。日前她在網路上批評台南「三女碗粿」，她將店名的「三女」解讀為「姦」，沒想到引來店家出面說明，表示：「三女這個店名是源自於老闆娘的名字『汝』拆開而來」瘋狂被打臉。

Candy Chen發現惹議後，火速刪文。（翻攝自IG）Candy Chen發現惹議後，火速刪文。（翻攝自IG）

Candy Chen發文指：「三女碗粿據說就是非台南傳統的白色碗粿，我恍然大悟三女是什麼意思！啊不就是強姦的姦嗎？」店家在網路發文說明：「對於你在脆上的這篇發文，我很難理解為什麼你用非常不舒服的文字，思考我們店名並將文章寫出來」。除了出面說明店名由來，店家還表示看過監視器，當日Candy Chen本人根本沒有登門消費，也沒有詢問過店名由來。

Candy Chen發文誤解三女碗粿店名。（翻攝自Threads）Candy Chen發文誤解三女碗粿店名。（翻攝自Threads）

Candy Chen發現惹議後，火速刪文，但店家表示對老闆娘的傷害已造成，也希望其他餐飲業的朋友，不要像他們一樣受到無端猜測。事實上，Candy Chen一度在店家說明文留言道歉說自己中文不好，而網友找出店家招牌右下角寫著「RU」（老闆娘名字汝），虧她「中文看不懂可以看英文吧」，Candy Chen後來把道歉文刪掉，暫關帳號避鋒頭。

