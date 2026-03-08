自由電子報
娛樂 音樂

女星爆料楊烈「很好聞」 薄紗禮服辣爆卻踉蹌差點慘摔

鍾綺甜誇楊烈「全身都好香」。（印太戰略智庫提供）鍾綺甜誇楊烈「全身都好香」。（印太戰略智庫提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金鐘歌王」楊烈挑戰連續兩天開唱，今（8）天迎來「2026世界巡迴演唱會——自由之地」台北站第二場，下半場演出發生驚險花絮，嘉賓鍾綺與楊烈對唱經典名曲《思慕的人》，她腳踩三吋高跟鞋、身穿華美長裙從二層舞台緩步而下，沒想到意外踩到裙擺一個踉蹌，所幸她反應快，硬是撐住身體「裝優雅」走完。

嘉賓鍾綺險摔舞台。（印太戰略智庫提供）嘉賓鍾綺險摔舞台。（印太戰略智庫提供）

鍾綺意外踩到裙襬。（印太戰略智庫提供）鍾綺意外踩到裙襬。（印太戰略智庫提供）

事後鍾綺苦笑自嘲：「是不是跌倒才會有新聞？我剛剛應該跌倒一下厚！」用機智化解尷尬。隨後她更化身小迷妹，激動直呼能跟偶像同台太夢幻，甚至大爆料：「烈哥全身都好香，他有擦很好聞的古龍水！」讓原本感性的氣氛轉為輕鬆俏皮。

鍾綺苦笑自嘲跌倒才會有新聞。（印太戰略智庫提供）鍾綺苦笑自嘲跌倒才會有新聞。（印太戰略智庫提供）

今日演出的「自由之地」台北站第二場，楊烈不僅展現其招牌的高亢嗓音，更在選曲上橫跨多國語系與時代的傳承。從昨日首場的興奮延續至今，楊烈依然維持寶刀未老的歌唱實力。接下來楊烈於3月20日在台中中山堂、4月12日在日本浦安市文化會館大禮堂、5月10日台南文化中心和5月27日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，進行世界巡迴演唱會的行程。 

點圖放大body

