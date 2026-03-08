張雨綺「一胎親生一胎代孕」疑雲燒不停 網批：侮辱女性

中國女星張雨綺遭爆料，稱她所生的龍鳳胎其實「一胎親生、一胎代孕」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星張雨綺先前遭前夫袁巴元的前女友葛曉倩爆料，稱她所生的龍鳳胎其實「一胎親生、一胎代孕」，還指兩個孩子的出生日期相差近3個月。對此，張雨綺反常地沒有反駁，而是任由輿論延燒，導致傳出遼寧春晚刪除她的演出、綜藝節目《女子推理社3》換人，多個品牌也與她解約。

昨（7）日張雨綺終於現身直播間，底下網友頻頻發問，甚至有人要求她曬出孩子的出生證明、產檢紀錄，但張雨綺全都沒有回應。

張雨綺現身直播間帶貨，對代孕一事隻字未提。（本報合成圖，翻攝自抖音）

網友發現張雨綺的微博自1月12日後再也沒有發新文章，沉寂近2個月後再度現身的她，看起來明顯變瘦。她在直播中推銷平價美妝品牌，與過往的炫富形象大相逕庭。張雨綺仍未針對「代孕疑雲」做出說明，讓不少網友怒氣衝天，甚至有人大罵她選在國際婦女節前夕復出，根本是「侮辱女性」。

細心網友還發現，過去張雨綺商城有50多款產品，如今已有多款下架。昨天帶貨直播慘遭批評並衝上熱搜的張雨綺，今日仍現身抖音直播，似乎沒有受到太大影響。

