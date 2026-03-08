自由電子報
娛樂 最新消息

手術室外苦等11小時！王家梁伴許維恩挺過切乳手術 致謝關心：特別溫暖

許維恩（左）勇抗乳癌，王家梁（右）讚妻內心強大。（翻攝自臉書）許維恩（左）勇抗乳癌，王家梁（右）讚妻內心強大。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕許維恩日前勇敢公開罹患乳癌，她挺過長達11個小時的雙邊切除與重建手術，這段黑暗的「抗癌之路」，老公王家梁全程化身最強支柱，一刻不離地守在手術室外。王家梁今（8日）透過臉書感謝大家的關心，字裡行間滿是對妻子的疼惜與敬佩。

走過一場大手術，許維恩4日發文，感性體悟到：「走過乳癌，我學會了一件事，原來活著本身就是一種美。」她坦言自己也曾害怕懷疑，但身體與意志都沒有放棄，撐過11小時的漫長手術後，她最想說的是：「謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走。」她認為女人從不脆弱，有權選擇自己的樣子，更許願：「願我們都能在傷痕裡，長出更溫柔的力量。」

在手術室外守到天黑的王家梁，第一時間轉發許維恩的貼文，大讚老婆是「勇敢、堅強，永遠用愛接納一切，包容所有迎面而來的事情，偉大的女人」，他8日分享與許維恩的合照，感謝外界排山倒海的關心：「謝謝這段時間大家給予維恩的關心，在此刻的問候特別溫暖。」面對妻子的堅韌，他感性寫下：「維恩相當的堅強、勇敢，可能連她都不知道自己的內心是如此的強大。」最後更送上最浪漫的祝福：「願宇宙會顯化妳內心所想的一切。」

