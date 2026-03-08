自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

13年長恨一戰洗盡！徐展元淚崩改口：真的好爽贏韓國

徐展元今在新北市市民廣場和民眾一同看球賽。（翻攝自臉書）徐展元今在新北市市民廣場和民眾一同看球賽。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣棒球迷等了整整13年的這口氣，終於在今（8日）徹底吐了出來。隨著台灣隊在延長賽第10局以5:4險勝，奪下WBC隊史對韓首勝，全台陷入瘋狂。當年因一句「好想贏韓國」哽咽落淚的體育主播徐展元，賽後流下的是興奮感動的眼淚，改口「真的好爽贏韓國」，還霸氣喊：「現在是韓國真的好想贏台灣！」

這場比賽的張力簡直讓全台觀眾心臟停跳。今日戰況極度膠著，台灣隊全場經歷了三次領先、兩次被平手甚至一度落後的緊繃狀態。雙方比分始終緊咬在1分差距，「費仔」Stuart Fairchild在八局上敲出關鍵逆轉兩分砲後，即便八局下再度被追平，依舊在十局上半突破僵局制中頂住壓力奪下致勝分，展現出驚人的心理素質與抗壓性。

徐展元嗨喊好爽贏韓國。（翻攝自臉書）徐展元嗨喊好爽贏韓國。（翻攝自臉書）

徐展元感性回憶，2013年那場讓他哭紅眼的WBC大戰，台灣隊一路領先到八局下才慘遭逆轉，那是許多球迷心中抹不去的遺憾。從2006年首屆經典賽至今，台灣對南韓戰績原先是慘淡的0勝4敗，就在今天，這個「鴨蛋」紀錄正式終結，寫下了歷史性的對戰首勝。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中