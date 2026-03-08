13年長恨一戰洗盡！徐展元淚崩改口：真的好爽贏韓國

徐展元今在新北市市民廣場和民眾一同看球賽。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣棒球迷等了整整13年的這口氣，終於在今（8日）徹底吐了出來。隨著台灣隊在延長賽第10局以5:4險勝，奪下WBC隊史對韓首勝，全台陷入瘋狂。當年因一句「好想贏韓國」哽咽落淚的體育主播徐展元，賽後流下的是興奮感動的眼淚，改口「真的好爽贏韓國」，還霸氣喊：「現在是韓國真的好想贏台灣！」

這場比賽的張力簡直讓全台觀眾心臟停跳。今日戰況極度膠著，台灣隊全場經歷了三次領先、兩次被平手甚至一度落後的緊繃狀態。雙方比分始終緊咬在1分差距，「費仔」Stuart Fairchild在八局上敲出關鍵逆轉兩分砲後，即便八局下再度被追平，依舊在十局上半突破僵局制中頂住壓力奪下致勝分，展現出驚人的心理素質與抗壓性。

徐展元嗨喊好爽贏韓國。（翻攝自臉書）

徐展元感性回憶，2013年那場讓他哭紅眼的WBC大戰，台灣隊一路領先到八局下才慘遭逆轉，那是許多球迷心中抹不去的遺憾。從2006年首屆經典賽至今，台灣對南韓戰績原先是慘淡的0勝4敗，就在今天，這個「鴨蛋」紀錄正式終結，寫下了歷史性的對戰首勝。

