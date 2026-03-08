自由電子報
娛樂 最新消息

中國邪教CP粉嗑周杰倫×田馥甄 昆凌放閃片狂打臉

中國網路突然狂炒周杰倫（左）當年與S.H.E.成員「Hebe」田馥甄的甜蜜互動。（翻攝自YouTube）中國網路突然狂炒周杰倫（左）當年與S.H.E.成員「Hebe」田馥甄的甜蜜互動。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕天王周杰倫與昆凌結婚11年，育有3個孩子。近日不知為何，中國網路突然狂炒周杰倫當年與S.H.E.成員「Hebe」田馥甄的甜蜜互動，甚至自稱是兩人的「邪教CP粉」。邪教CP粉挖出多年前周杰倫與田馥甄拍攝MV時的親密互動，本來只是在粉絲圈自嗨，沒想到竟有人跑到昆凌的IG嗆聲。昆凌則在抖音帳號上曬出第一支影片，就是與周杰倫開心過新年的恩愛放閃片，時間長達2分15秒。

周杰倫（左）與昆凌結婚11年，感情恩愛。（翻攝自IG）周杰倫（左）與昆凌結婚11年，感情恩愛。（翻攝自IG）

畫面中，周杰倫與昆凌夫妻倆在倫敦橋煙火與摩天輪下恩愛比心。影片回顧兩人從結婚到如今帶著孩子們回到當初結婚的地方，夫妻倆不但跳手勢舞、做鬼臉，恩愛光芒閃瞎眾人。

昆凌（左）大放曬出與周杰倫秀恩愛的影片。（翻攝自抖音）昆凌（左）大放曬出與周杰倫秀恩愛的影片。（翻攝自抖音）

周杰倫與田馥甄兩人莫名其妙被送作堆，也被網友笑稱是在「嗑過期糖」。網友甚至找出周杰倫的《白色風車》，穿鑿附會說歌詞裡「甜甜的海水，複雜的眼淚，真實感覺」首字聯在一起就是「田馥甄」諧音。還有人翻出2009年田馥甄拍攝周杰倫《退後》MV的片段，指她擦拭周杰倫嘴角的動作很自然，更超譯兩人眼神甜到牽絲，甚至言之鑿鑿說兩人當年英國遊學行程似乎重疊。不過這些說法，都被昆凌曬出的恩愛影片徹底打臉。

點圖放大body

