贏韓國啦！BL男神東蛋直擊「台灣隊復仇成功」：電影都不敢這樣演

游書庭在東京巨蛋直擊台灣隊贏韓國隊。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕去年憑BL劇《一拍即合》大爆紅的精壯男星游書庭，近日帶媽媽至東京巨蛋朝聖WBC經典賽，幸運捕獲了史上最激情的「台韓大戰」，這場賽事超轉折，讓他在臉書狂刷驚嘆號，直呼：「太過於轉折，反轉反轉再反轉之後呢…再來反轉再反轉！！！電影劇本都不敢這麼寫！！！！」

游書庭透露，這場比賽緊張到他一早就跨海跟哥哥、嫂嫂視訊集氣，全家人心跳同步。當台灣隊敲出首支全壘打時，現場「全部的台灣人興奮到模糊士氣無敵暴漲」，但隨後韓國隊也開轟追平，甚至一度讓游媽媽緊張到快掉淚。

游書庭（右）與媽媽在東京巨蛋直擊台灣隊贏韓國隊。（翻攝自臉書）

雙方比數一路糾纏咬超緊，最後殺進延長賽才由中華隊奪下勝利。看到贏球的那一刻，游媽媽情緒瞬間釋放，當場「開心到哭了」，這絕對是母子倆這輩子最難忘的回憶。

游書庭在東京巨蛋直擊台灣隊贏韓國隊。（翻攝自臉書）

游書庭形容，現場九成五都是台灣人，「我們的士氣、我們的歌聲響徹巨蛋」，讓他備受感動。他也提到，雖然韓國球迷只集中坐在小小的一區，但「他們的應援聲卻是大聲到全場都聽得很清楚」，大讚體育精神真的不分國界。

經歷這場心情像坐雲霄飛車的比賽，游書庭整個人被激勵到不行，熱血宣告：「把我的電充飽充滿，人生也要努力繼續加油！」

