娛樂 最新消息

WBC廣告啦啦隊808太香？ 網笑：以前我們只看羅時豐

今年守在螢幕前的球迷們都會看到啦啦隊女神慈妹、禾羽、崔荷璘三人的廣告。（翻攝自YouTube）今年守在螢幕前的球迷們都會看到啦啦隊女神慈妹、禾羽、崔荷璘三人的廣告。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）熱烈展開中，今（8）日Team Taiwan以5：4險勝韓國，讓所有球迷興奮不已。網友在球賽聊天室中提到，每次看到一半都會被遊戲廣告洗腦，「喔喔～喔喔」聲音一響，嘴裡就忍不住哼起：「大獎中不停」，感覺情緒被打斷，也很煩人。許多老球迷發聲說：「那你一定不知道以前我們都是看羅時豐跟林易增，現在有美女可以看已經很不錯了。」

過往國際棒球賽事經常能看到羅時豐的身影。（翻攝自YouTube）過往國際棒球賽事經常能看到羅時豐的身影。（翻攝自YouTube）

今年守在螢幕前的球迷們都會看到啦啦隊女神慈妹、禾羽、崔荷璘三人穿著胸前印有「808」的低胸啦啦隊服，開心唱跳的養眼廣告。不過比賽正酣時突然進廣告，的確讓人有點掃興。老球迷則回應，以前都是羅時豐「感冒用斯斯」和「盜帥」林易增「我金憨慢講話」的廣告突然插播，瞬間掀起滿滿回憶殺。

過去國際棒球賽多半可見製藥廠廣告。2013年經典賽時，羅時豐甚至被網友熱搜，一度紅到日本。

盜帥林易增一句「我金憨慢講話，但是我金實在」也成廣告金句。（翻攝自YouTube）盜帥林易增一句「我金憨慢講話，但是我金實在」也成廣告金句。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

