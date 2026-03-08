自由電子報
娛樂 最新消息

i-dle首登大巨蛋亂象多！小屁孩踩椅子蹦蹦跳 花車出動「粉絲大遷徙」

i-dle首登大巨蛋，美事一樁，台下卻是亂象不斷。（讀者提供）i-dle首登大巨蛋，美事一樁，台下卻是亂象不斷。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團i-dle在昨天（7日）登上大巨蛋演出，只是現場亂象不少，不少粉絲踩在椅子上，擋住後方視線，又有粉絲離開座位、衝上前亂跑，讓許多粉絲事後紛紛在網上抱怨。

舒華領軍i-dle，帶著世界巡演首次登上大巨蛋，她開場就大喊「我是誰」，台下粉絲回應「葉舒華」，現場氣氛熱鬧滾滾。接著i-dle帶來多首夯曲，舒華真的瘦了不少，在舞台上勁歌熱舞，還帶來性感SOLO演出，獻唱蘇打綠的《無眠》，掀起演出一波波高潮。

從北流、小巨蛋到現在登上大巨蛋，中國籍成員雨琦大喊「我們做到了」，被隊友爆料上台前超緊張的舒華，詢問台下粉絲是否還記得「我說有一天我們一定會站在大巨蛋」，如今終於達成心願，舒華哽咽地說，自己在後台真的一直發抖，看到滿場歌迷讓她覺得很滿足，「我已經好幾年沒有心靈被填補的感覺…」希望下次來開唱，粉絲也要再來。

台下表現得精彩，台下倒是爭議不少，進場的粉絲也抱怨連連，網路上的影片、發文中指出，i-dle粉絲年齡層較低，不少小朋友都踩在椅子上，甚至舉著牌子蹦蹦跳跳，讓粉絲怒轟「連基本禮貌都沒有」。另外也有粉絲抱怨，竟然有人在抽電子菸，花車上出動時，一堆人跳下椅子衝到花車附近，讓乖乖遵守秩序的粉絲超級無奈，怒轟太丟臉了。

