暴瘦嚇壞大家！曹雅雯現蹤高雄「裸背」曝光 鬆口真實體重

曹雅雯攜手指揮大師簡文彬跨界開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）曹雅雯攜手指揮大師簡文彬跨界開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曹雅雯日前暴瘦，年後她攜手國際指揮大師簡文彬於3/7、3/8一連兩天在衛武營國家藝術文化中心歌劇院舉辦「大玩樂家5-《陳志遠&簡文彬&曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》」，身穿設計師APUJAN詹朴的裸背黑色禮服，挑戰陳志遠13首跨越80、90年代的傳奇金曲，最後安可曲《天天想你》讓全場掌聲雷動，掀起滿滿回憶殺。

曹雅雯坦言此次壓力甚大，當中包括《最後一夜》、《深邃與甜蜜》及《留不住的故事》等歌曲曲風橫跨搖滾、抒情及爵士，如何在尊重經典的基礎上以「曹雅雯式」的風格重新詮釋，成了自己近三個月來反覆推敲的核心課題。她更自曝彩排時因為這些慢歌經典透過交響樂重新編曲的旋律實在太優美精彩，導致自己常聽到入迷忘我而忘記演唱，笑說：「這其實是我的『老毛病』。」

曹雅雯攜手指揮大師簡文彬跨界開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）曹雅雯攜手指揮大師簡文彬跨界開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）

提及這次歌單中最具挑戰性的歌曲，曹雅雯打趣笑說：「絕對是阿妹老師（張惠妹）的《You Make Me Free》，讓我又愛又恨！」她形容交響樂版的改編因為加入大量轉音與頻繁轉調，唱起來宛如像是坐雲霄飛車般驚險刺激，自認「人來瘋」的她更笑說：「我很常因為情緒太激動，就不自覺越唱越快，這種快節奏的歌加上交響樂編制，一旦搶拍就真的會出事！」

曹雅雯透露目前體重為50公斤。（衛武營國家藝術文化中心提供）曹雅雯透露目前體重為50公斤。（衛武營國家藝術文化中心提供）

談到這次與古典交響樂團全編制合作跨界演出，她直呼這是一場對抗「溺水感」的極限運動，更表示：「由於交響樂不同於流行樂有固定的機械節拍，歌者非常著重於指揮與樂手之間『呼吸的節奏』，這就像跟大家坐在同一條船上，你不可能隨時跳下去，那是沒有救生衣的，因為會『溺水』出事！」

曹雅雯攜手指揮大師簡文彬跨界開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）曹雅雯攜手指揮大師簡文彬跨界開唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）

為了這次開唱卯足全力準備的曹雅雯，趁著年假與家人團聚時刻給自己放了一個禮拜的長假，透過「耍廢」與家族旅遊讓自己充分充電，初三時帶著媽媽與經紀人的家人到苗栗山區露營，她透露，「那幾天每天都是吃吃喝喝及微醺的歡樂狀態，整整胖了一公斤，現在大概回到50公斤左右，雖然只胖了一點點，但身體狀況維持得非常好，反而更有體力應付接下來的高難度演出。」

展望馬年工作計畫，曹雅雯透露全新專輯目前已進入錄製收尾階段，更表示：「這次是華語專輯，曲風也有別以往，有很多新嘗試跟改變，敬請大家期待！」預告將於近期推出新單曲。

