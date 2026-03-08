「誤殺馬幼興」害爸中彈墜崖！八點檔女星哭戲連5天眼鼻全腫

游詩璟連拍5天哭戲，哭到眼鼻全腫。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕游詩璟在三立八點檔《百味人生》得知父親王振復罹患胃癌後，表面以「說反話」表達關心，只希望父親維持一貫瀟灑。然而劇情急轉直下，她飾演的「嘉嘉」不僅誤殺馬幼興，更眼睜睜看著老爸代罪扛責、中彈墜崖。這段戲讓她情緒徹底失控，即使哭到雙眼紅腫疼痛，她仍自嘲拍下慘樣留言：「很醜，但我辦到了。」讓網友直呼心疼。

談到角色心境，游詩璟表示角色「嘉嘉」其實一直深愛父親，「愛越深、恨越深，也因為爸爸同樣愛她，嘉嘉才會在他面前更肆無忌憚」，她透露從誤殺戲開始情緒一路崩潰，「整整連續哭了5天，其中3天都是大崩潰的大哭」，即使哭到眼睛與鼻子都腫起來，她仍覺得值得，「因為終於把嘉嘉一直不願說出口、對爸爸的愛表現出來了」。

游詩璟也坦言，從嘉嘉失去最愛的父親後才意識到情感的重要，「很多人都說等失去才會後悔，真的就是來不及了」，她希望透過角色提醒大家「愛要及時」。為了記錄這段拍攝過程，她還在某天收工後拍下自己哭到眼睛、鼻子都腫的模樣，自嘲說：「很醜，但我辦到了。」也笑說希望觀眾能給「連哭五天的我一個大大的鼓勵」。

回憶這場震撼的「哭戲馬拉松」，游詩璟坦言體力幾乎透支，甚至斷片到記不起當天吃了什麼、怎麼開車回家的。她笑說因為眼睛腫到睜不開，在休息室遇到飾演媽媽的岳虹，還忍不住抱著對方喊：「媽～」大哭。

由於角色情緒起伏太大，游詩璟自爆在現場像個瘋子：「在錄影現場我都是5432就大哭，導演一喊卡就一直笑，也不知道為什麼會一直笑，自己就跟瘋了一樣，可能情緒需要平衡一下之類的吧！現場的人都傻眼，我怎麼又哭又笑的。」這份真誠投入也感動無數觀眾，紛紛留言力挺：「連靈魂都在哭泣」、「謝謝妳提醒我們要愛得及時」。

現實生活中的游詩璟遇事冷靜，但唯獨「親情」是她的軟肋。她分享5年前父親曾意外走失，當時剛拍完一整天哭戲的她，一收工就衝回新竹報案，冷靜尋人整晚，直到隔天中午仍沒消息，她才在派出所門口徹底崩潰「眼淚一直掉，非常不知所措」。

那次事件之後，游詩璟深深體會到愛要及時，她感性表示，那次的無助感讓她深刻反省：「對自己最重要的家人，一定要好好說話，大家總是把脾氣發在自己家人身上這是不對的。」她將這份真實的痛楚帶入演技，希望能透過嘉嘉的故事，提醒所有觀眾「愛要及時」，別等失去才後悔。

