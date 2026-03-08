曾窮到戶頭剩百元！《麻辣鮮師》男星翻身當老闆 分店連開全靠「她」

〔記者李紹綾／台北報導〕郭唐佑曾參與《麻辣鮮師》、《世間情》、《天下女人心》、《天道》等戲劇演出。近年除了持續投入影視創作，也在整復產業經營有成。他創立的「唐居整復」累積口碑，吸引不少藝人慕名到訪，包括《陽光女子合唱團》女主角陳意涵、柯震東、黃鐙輝、許效舜、Junior韓宜邦、高慧君、謝坤達、詹子萱與李易等人，都曾前來體驗整復服務，被稱為演藝圈御用整復中心。

郭唐佑成立「唐居國際娛樂」打造影視舞台，整復修身、創作修心。（唐居國際娛樂提供）

郭唐佑（後）感謝郎祖筠在他低潮時伸出援手，兩人合作演出豎屏劇《整人專家》。（唐居國際娛樂提供）

郭唐佑透露，創業最困難時期多虧郎祖筠一路相挺，不僅鼓勵他，也介紹不少藝人朋友前來體驗整復，讓唐居逐漸在圈內建立口碑。他坦言：「如果沒有郎祖筠老師，其實就沒有現在的唐居。」如今品牌已發展出穩定團隊與服務系統，他也持續重視人才培養，希望各分店維持一致的專業品質。

身為「唐居整復」創辦人，郭唐佑已在全台拓展三家分店，並規劃第四間據點，今年也成立影視公司「唐居國際娛樂」，跨足影視創作。他表示從未把企業經營與演戲區分主副業，「整復是我人生的根，影視創作與演戲，是我表達故事的一種方式」。很多人覺得這兩件事情差很多，但在他看來其實十分接近，整復是在修人的身體，而創作則是在講人的故事，因此他常說一句話：「整復是我修身，創作是我修心。」他希望未來透過企業經營與影視創作兩條路並行，讓更多故事被看見，也讓更多努力在表演道路上的人有機會被看見。

郭唐佑在《整人專家》一人分飾四角。（唐居國際娛樂提供）

近年郭唐佑也持續投入影視創作，已完成豎屏短劇《整人專家》拍攝，並身兼出品人、製作人、編劇與演員。他透露，作品融入不少自己的人生故事。過去在演藝圈發展並不順利，曾因身高問題多次在試鏡中被淘汰，甚至在ATM前看著戶頭剩百元幾乎沒有錢而落淚。那段時間他背著行動整復床四處奔波，到處幫人整復維生，也曾在地下室工作時聽到一位母親對孩子說：「你以後要好好念書，不然就會像這位叔叔一樣。」這段經歷讓他印象深刻，如今回頭看，也成為人生重要的歷練。

郭唐佑（左）與太太王雅慧（右）擔任《整人專家》男女主角。 （唐居國際娛樂提供）

《整人專家》目前已完成拍攝，正進入後期製作與剪接。劇中除了郭唐佑，主要演員曹育豪、陳顥偉同樣是唐居整復的老師，而在成為整復師之前，他們本身也都是演員。此外，女主角則由郭唐佑的太太王雅慧（王寶兒）演出，她曾參與《天龍八部》、《鹿鼎記》、《碧血書香夢》等作品，團隊正與平台洽談合作，盼盡快與觀眾見面。

「唐居整復」 明星師傅曹育豪（左起）、郭唐佑及陳顥偉皆有參與豎屏劇《整人專家》演出。（唐居國際娛樂提供）

郭唐佑長期推動整復技術教育，創立「社團法人國際健康運動整復協會」並擔任理事長，希望建立更完整的教育平台。他指出整復產業多以師徒制傳承，缺乏制度化認證，因此希望透過課程、技術認證與交流平台培養更多專業人才，讓整復技術逐步走向專業化與國際化。

