娛樂 最新消息

蔡依林踩巨蟒被砍掉！中國開唱被簡化改搭船 觀眾崩潰淪二流

〔娛樂頻道／綜合「Jolin」蔡依林「Pleasure」世界巡迴演唱會唱進中國，沒想到原本氣勢驚人的巨型舞台道具幾乎全被簡化。包括開場天后踩著巨蟒升空繞場飆唱《美杜莎》的橋段直接被改掉，只能站在「船」上環場演出，讓不少中國觀眾相當崩潰。

蔡依林在中國開唱改成搭「船」繞場。（翻攝微博）蔡依林在中國開唱改成搭「船」繞場。（翻攝微博）

Jolin昨晚在深圳開唱，粉絲發現許多巨型舞台設計大幅更動，疑似因演唱會概念涉及宗教，被中國民眾檢舉有關，製作單位最終只好調整。

本次演唱會以「慾望與愉悅」為概念，當初大巨蛋開唱話題十足，從霸氣巡場的9公尺高「慶典公牛」，到Jolin腳踏30公尺長「慾望巨蟒」繞場，還有繽紛的「彩翼飛馬」與「貪婪金豬」，整體製作費飆破台幣9億元，把演唱會打造成百無禁忌的「愉悅宇宙」。

蔡依林在大巨蛋演唱會的巨蟒道具充滿話題。（凌時差提供）蔡依林在大巨蛋演唱會的巨蟒道具充滿話題。（凌時差提供）

只是Jolin唱到中國，演出內容幾乎全面調整，原本戴面具開場的橋段改為直接露臉登場；踩著大蛇演唱繞場，被改成站在「愉悅之舟」，讓中國觀眾崩潰表示：「大蛇沒了」、「根本二流觀眾」，另外包括公牛繞場、慾望金豬、人臉蛋糕、蛇冠心臟等道具，也幾乎全部消失。

