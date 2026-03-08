卓榮泰赴日看WBC被指公器私用 他嗆國民黨在不爽什麼？

卓榮泰昨現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院長卓榮泰7日赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。立法院國民黨團指出，外界質疑是否包機動用公帑，行政院應主動說明；幫台灣隊加油是全民共識，但若公器私用社會難以接受。對此，政院人士表示，沒有評論。

國民黨團表示，外界質疑，卓榮泰此行是否涉及包機前往東京觀看球賽？相關行程是否動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有所疑問，行政院更應主動說明清楚、公開透明，接受社會公評，而不是讓疑點持續發酵。

對此，律師林智群今（8）日上午在臉書發文提及此事，他說：「卓榮泰去日本看球，是對日外交突破，國民黨急著出來喊公器私用，台北市長蔣萬安也附和，棒球外交也是外交，現在行政院長可以去日本，就是一種外交突破，不知道國民黨在不爽什麼？」

林智群表示，難道要被中共牽著繩子，像狗一樣的出席在中國允許你出席的國際場合，才是外交突破嗎？更怒斥：「如果說公器私用，國家每年花4000萬元維護你蔣家的兩具屍體，才是公器私用啦！」

