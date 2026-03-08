自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

卓榮泰赴日看WBC被指公器私用 他嗆國民黨在不爽什麼？

卓榮泰昨現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。（中央社）卓榮泰昨現身東京巨蛋球場觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院長卓榮泰7日赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），相關行程引發外界議論。立法院國民黨團指出，外界質疑是否包機動用公帑，行政院應主動說明；幫台灣隊加油是全民共識，但若公器私用社會難以接受。對此，政院人士表示，沒有評論。

國民黨團表示，外界質疑，卓榮泰此行是否涉及包機前往東京觀看球賽？相關行程是否動用公帑？是否有公器私用之嫌？若外界有所疑問，行政院更應主動說明清楚、公開透明，接受社會公評，而不是讓疑點持續發酵。

對此，律師林智群今（8）日上午在臉書發文提及此事，他說：「卓榮泰去日本看球，是對日外交突破，國民黨急著出來喊公器私用，台北市長蔣萬安也附和，棒球外交也是外交，現在行政院長可以去日本，就是一種外交突破，不知道國民黨在不爽什麼？」

林智群表示，難道要被中共牽著繩子，像狗一樣的出席在中國允許你出席的國際場合，才是外交突破嗎？更怒斥：「如果說公器私用，國家每年花4000萬元維護你蔣家的兩具屍體，才是公器私用啦！」

相關新聞：卓榮泰赴日看WBC 國民黨團質疑：涉及包機是否公器私用？

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中